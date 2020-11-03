İşten çıkarılan belediye işçisi amirini yaraladı - Son Dakika

İşten çıkarılan belediye işçisi amirini yaraladı

03.11.2020 21:28
İşten çıkarılan belediye işçisi amirini yaraladı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde işten çıkarılan belediye işçisi amirini başından yaraladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde işten çıkarılan belediye işçisi amirini başından yaraladı.

İddialara göre, Çaycuma Belediyesinde temizlik işleri biriminde çalışan bir işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine temizlik işleri birimi amiri Metehan K. ile tartışmaya başlayan işçi, kavganın büyümesi ile elindeki cisimle Metehan K.'yı başından yaraladı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle kafasından yaralanan amir, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçi ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Amir Metehan K. de hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşten çıkarılan belediye işçisi amirini yaraladı - Son Dakika


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