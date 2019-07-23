Son Dakika Haberleri: İşten çıkarılan engelli kadın, HDP önünde eylem yaptı
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İşten çıkarılan engelli kadın, HDP önünde eylem yaptı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini iddia eden Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önüne gelerek eylem yaptı.

İşten çıkarılan engelli kadın, HDP önünde eylem yaptı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini iddia eden Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önüne gelerek eylem yaptı. Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2,5 yıldır çalıştığı işinden 1 ay önce haksız şekilde çıkarıldığını ve mağdur edildiğini gerekçe gösteren 37 yaşındaki Can, durumu protesto etmek için HDP il binası önüne geldi. Elinde, 'HDP'li belediye işime son verdi. Engelliyim işimi geri istiyorum' yazılı pankart taşıyan Can, burada gazetecilere açıklamada bulundu.
"ENGELLİ OLAN AYAĞIMA VURDULAR"
Yaklaşık bir ay önce HDP'li Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından iş akdinin feshedildiğini iddia eden Can,"Ne yapmışım, niye beni işten çıkarıyorsunuz? diye sordum. Bir cevap veremediler. Onlardan değilim diye beni işten çıkardılar. Basına açıklama yaptım diye evime giderken iki kişi bana saldırdı. Kim yönlendirmişse bilmiyorum. Bana, 'Biz başkanız, biz yaparız' dediler. Engelli olan ayağıma vurdular. Kolum sargılı. Niye işime son verildi? Niye ben dayak yedim? İşimi geri istiyorum" dedi. Can yaptığı açıklamanın ardından HDP il binası önünden uzaklaşırken, işten çıkarılmasına ilişkin Kayapınar İlçe Belediyesi yetkilileri ise açıklama yapmak istemediklerini belirtti.
(Sedat Irmak/İHA)
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
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