İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti - Son Dakika
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İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti

25.07.2022 13:56
İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasından işten çıkarılan evde sağlık ve bakım işçileri, belediye yönetimine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin taşeron firmasından işten çıkarılan evde sağlık ve bakım işçileri, belediye yönetimine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binası önünde toplanan işçiler, bir süre slogan attı, "Taşeron zulmüne son, işimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşçiler adına açıklama yapan Melisa Esen, evde bakım biriminde hemşire olarak çalıştığını, 2021 yılı aralık ayında işten çıkarıldığını söyledi.

Evde sağlık ve bakım işçisi 30 kişinin de perşembe günü işten çıkarıldığını belirten Esen,"Şoför, temizlik personeli, hasta bakım personeli gibi farklı kategorilerde çalışıyoruz. Arkadaşlarım bir mesajla işten çıkarıldıklarını anladılar. Kimseye haber verilmedi. Biz 2018'den beri buraya emek veriyoruz. Bu birime ciddi katkı sunduk. Kovid-19 gibi zor şartlarda birçok birim aralıklı çalışırken biz aktif çalıştık. 1 kişi bile mağdur edilmeden tekrar hakkımızı istiyoruz." diye konuştu.

Esen, tüm işçiler yeniden işe alınıncaya kadar eyleme devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kemeraltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşten çıkarılan işçiler İzmir Büyükşehir Belediyesini protesto etti - Son Dakika

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