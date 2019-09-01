İşten çıkarılan işçilerin ibb önündeki eylemi 4. gününe girdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartılan işçilerin, belediye binası önünde sürdürdükleri oturma eylemi dördüncü gününe girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işlerinden çıkarılan bir grup çalışan Saraçhane'deki belediye binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oturma eylemi dördüncü gününe girdi. Geceyi beton üzerine serdikleri battaniyelerde geçiren işçi temsilcileri, gece eylemlerini nöbetleşe sürdürdü.

Oturma eylemine katılan Şevki Selim Yılmaz, tek isteklerinin işe geri alınmak olduğunu belirterek, "İşçinin tek derdi akşam eve götüreceği ekmeğidir. Belediye başkanımız sayın İmamoğlu konuşmalarında 16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağını, sahip çıkacağını söylemişti. Bizi de kucaklasın, biz de 16 milyon içerisindeyiz. Bizi ayırmasın. Bize üvey evlat muamelesi yapmasın. Diğer siyasiler de 'kimse işten atılmayacak' demişti. Verilen sözlerin tutulmasını ve bizlerin işlerine geri alınmasını istiyoruz. Tek derdimiz bu." dedi.







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