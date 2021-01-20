İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek - Son Dakika

İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek

20.01.2021 17:05

- İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek İBB'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkardığı iddia edilen İSPARK çalışanlarından Birol Durmuş, belediye başkanlık binası önünden CHP Genel Merkezi'ne gitmek için bisikletle yola çıktı.

- İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek

İSTANBUL - İBB'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkardığı iddia edilen İSPARK çalışanlarından Birol Durmuş, belediye başkanlık binası önünden CHP Genel Merkezi'ne gitmek için bisikletle yola çıktı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan İSPARK çalışanları "Hak, hukuk, adalet" yazılı yeleklerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde toplandı. Başkanlık binası bahçesinde açıklama yapan grup, tazminatlarının yatırılmasını talep etti. Açıklama esnasında başkanlık binasının bahçesine giriş bariyerle kapatıldı.

Açıklamalarından ardından işten çıkarılan İSPARK çalışanı Birol Durmuş, sesini duyurmak için Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne gitmek için bisikletle yola çıktı.

"8 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum"

CHP Genel Merkezi'ne doğru yola çıkmak için Saraçhane'ye gelen Birol Durmuş, " 12 senedir İSPARK'ta çalışıyorum. 25'nci maddeyi uygulayarak bizi işten attılar. 25'nci madde işveren hakaret olarak gözüküyor. Dörde ayrılıyor. Hırsızlık da içinde var. Tazminatsız, işsizlik maaşı almadan, arkadaşlarımızı ve bizi işten çıkardılar. 8 aydır işsizim. 8 aydır sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bunlar yine durmuyorlar. Şu ana kadar 13 bin kişiyi çıkardılar. İnsanların sosyal medyalarına bakıyorlar. AK Parti ile ilgili bir şey paylaştıysan onlardansın. Bu şekilde tutanaklarla baskılarla insanları işten çıkarıyorlar. İşsizliğin ne olduğunu öğrendim. Pandemiden dolayı bir şey yapmıyorum. 50 yaşından sonra kimse bizi işe almıyor" dedi.

"Ben de İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözü hatırlatan Durmuş, "Kılıçdaroğlu belediyede çalışan kimseyi işten atmayacağına dair namus ve şeref sözü vermişti. Sözlerini tutmadılar. Yanlarına gittik. Dışarı çıkmadılar. Cevap vermediler. Onlar Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü yapmışlardı. Ben de İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum. Çünkü adaletin olduğu yerin CHP genel merkezi olduğuna eminim. Başka yol göremiyorum. Konuşuyorlar ama icraat yok. Sesimi duysunlar diye gidiyorum. İBB'de çalışan insanlar rahat çalışacak diye söz versinler. 'Çıkartmalar yapmayacağız, kimseyi işsiz bırakmayacağız' desinler. Sesimi duyurmak ve çalışan arkadaşlarıma destek olmak için Ankara'ya bisikletle gitmeye karar verdim" diye konuştu.

"Ankara'ya gidip işsizlikleri durdurmak istiyoruz"

Ankara'ya gideceği güzergaha anlatan Durmuş, "Buradan Eminönü ineceğim. Eminönü'nde arabalı vapurla Harem'e geçeceğim. Harem'den E-5 karayolu üzerinden Gebze, Bayramoğlu, İzmit, Adapazarı, Bolu'dan sonra eski yoldan Ankara'ya gideceğim. Kar yağdığında ve yasaklar olduğunda bekleyeceğim. Yollar açık olursa günde 6-7 saat bisiklet sürmeyi düşünüyorum. Bir şekilde Ankara'ya gidip işsizlikleri durdurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tazminatımızı versinler"

15 yıl boyunca İSPARK'ta çalıştığını ifade eden Ömer Çevik, "5 Haziran'da paylaşım yaptım diye beni işten attılar. Binali Yıldırım'ı paylaşmışım. 1 oy eleştirisi yapmışım. Koskoca devletin cumhuru reisini paylaşmışım. Bundan dolayı da işten atıldım. Bunların dışında çok paylaşımım var ama hakaret içeren paylaşımlar değil. Siyasi paylaşımlar, hizmetler, güzel yapılanlar şeyler. Bizlere sahip çıkılmasını istiyoruz. Tazminatımızı versinler. İşsizliğimizi versinler. Bize sahip çıksınlar" şeklinde konuştu.

İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek
İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek
İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek
İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ankara, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İşten çıkarılan İSPARK çalışanı İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirecek - Son Dakika


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