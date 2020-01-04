İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki - Son Dakika

İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki

6 saat önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki, System.String[]

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren maden ocağı firması, yaklaşık 5 ay önce yer altı işletmesini kapattı. İş makineleriyle faaliyetlerini sürdürecek firma, 135 işçiyi işten çıkardı. Yılbaşından hemen önce durumu öğrenen işçilerin, maden işletmesi önündeki tepkisi sürüyor. İşletme önünde toplanarak ateş yakan işçileri, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaret etti. Ekinci, işçilerin mağdur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Çünkü bu sözün yazıya dökülmesi lazım."

Türkiye Maden İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran da açıklamasında duruma tepki göstererek, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.


Sorgun, Ekinci, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var
İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı

Son Dakika Haberleri
00:22 Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu - Son Dakika
00:09 Kilis'te finallere hazırlanan üniversite öğrencilerine jest - Son Dakika
00:05 Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2020 - Son Dakika
00:00 Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşten çıkarılan maden işçilerinden tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]