İşten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor - Son Dakika
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İşten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor

6 saat önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

İşten çıkarılan maden işçilerinin eylemi sürüyor, System.String[]

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, özel maden ocağının yer altındaki faaliyetini durdurması nedeniyle işten çıkarılan 135 işçi, maden işletmesi önünde tepkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Sorgun'da yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren maden ocağı firması, yaklaşık 5 ay önce yer altı işletmesini kapattı. İş makineleriyle faaliyetlerini sürdürecek firma, 135 işçiyi işten çıkardı. Yılbaşından hemen önce durumu öğrenen işçilerin, maden işletmesi önündeki tepkisi sürüyor. İşletme önünde toplanarak ateş yakan işçileri, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaret etti. Ekinci, işçilerin mağdur olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işçi kardeşlerimizin işten çıkarılmaları bir tepki uyandırdı. Şu ana kadar yaptığımız görüşmelerde, sözlü olarak bu işçilerin mağdur edilmeyeceği, bir yerlere yerleştirileceği ve hiç kimsenin işsiz kalmayacağı söylendi. Buradaki işçi kardeşlerimiz ve bizler biraz tedirginiz. Çünkü bu sözün yazıya dökülmesi lazım."

Türkiye Maden İş Sendikası Sorgun Temsilcisi Kerim Bağıran da açıklamasında duruma tepki göstererek, işçilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.


Sorgun, Ekinci, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
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