Son Dakika Haberleri: İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek
Son Dakika Güncel Haber

İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek

39 dakika önce

Van'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması kararına destek verdi.

İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek, System.String[]
Van'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması kararına destek verdi.

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ile 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 koduyla işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan Abdulvahap Şipi isimli şehit çocuğu, kayyum atamasının işten çıkarılan şehit ailelerine umut olduğunu belirtti. 31 Mart seçimleri sonrası HDP'li belediyede kendilerine mobbing uygulandığını, görev yerlerinin değiştirildiğini ve ardından işten çıkarıldığını ifade eden Şipi, "Şehit çocuğu olduğumuz için bizi rencide ederek zarar görmemiz istendi. Daha sonra iyi niyeti suistimal diye bir kodla iş haklarımızı feshettiler. Şu an ne bir kuruma girebiliyoruz ne de tazminatımızı alabiliyoruz. Biz şehit aileleri olarak bu şekilde mağdur olduk. Kayyum ataması bizler için bir güvence oldu. HDP onlara dokunamayacak ve kayyum onları koruyacaktır" dedi.

3 kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar ise, kayyum atamasının işten çıkarılanlar için bir umut olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. - VAN
Halkların Demokratik Partisi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti: 7 gözaltı
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]