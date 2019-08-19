İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek
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Van'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması kararına destek verdi.
Van Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:28 Kaynak: İHA
'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması kararına destek verdi.
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman
ile 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 koduyla işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Burada açıklama yapan Abdulvahap Şipi isimli şehit çocuğu, kayyum atamasının işten çıkarılan şehit ailelerine umut olduğunu belirtti. 31 Mart seçimleri sonrası HDP'li belediyede kendilerine mobbing uygulandığını, görev yerlerinin değiştirildiğini ve ardından işten çıkarıldığını ifade eden Şipi, "Şehit çocuğu olduğumuz için bizi rencide ederek zarar görmemiz istendi. Daha sonra iyi niyeti suistimal diye bir kodla iş haklarımızı feshettiler. Şu an ne bir kuruma girebiliyoruz ne de tazminatımızı alabiliyoruz. Biz şehit aileleri olarak bu şekilde mağdur olduk. Kayyum
ataması bizler için bir güvence oldu. HDP onlara dokunamayacak ve kayyum onları koruyacaktır" dedi.
3 kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar
ise, kayyum atamasının işten çıkarılanlar için bir umut olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'ya teşekkür etti. - VAN
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