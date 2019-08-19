Son Dakika Haberleri: İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek
Son Dakika Yerel Haber

İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek

1 saat önce

- İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek Şehit aileleri: "Kayyum ataması bizler için güvence oldu"VAN - Van'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atama kararına destek verdi.

- İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek
Şehit aileleri:
"Kayyum ataması bizler için güvence oldu"
VAN - Van'da HDP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atama kararına destek verdi.
Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman öncülüğünde, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 koduyla işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri, Van Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Abdulvahap Şipi isimli şehit çocuğu, kayyum atamasının işten çıkarılan şehit ailelerine umut olduğunu belirtti. 31 Mart seçimleri sonrası HDP'li belediyede kendilerine mobbing uygulandığını, sonrasında görev yerlerinin değiştirildiğini ve ardından işten çıkarıldığını ifade eden Şipi, "Şehit çocuğu olduğumuz için bizi rencide edecek zarar görmemiz istendi. Daha sonra iyi niyeti suistimal diye bir kodla iş haklarımızı feshettiler. Şu an ne bir kuruma girebiliyoruz ne de tazminatımızı alabiliyoruz. Biz şehit aileleri olarak bu şekilde mağdur olduk. Kayyum ataması bizler için bir güvence oldu. HDP onlara dokunamayacak ve kayyum ise onları koruyacaktır" dedi.
3 kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar ise, kayyum atamasının işten çıkarılanlar için bir umut olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.
(YLM-MSA-Y)
Halkların Demokratik Partisi, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti: 7 gözaltı
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Gözler Meclis'te! İşte emekliye ek zam müjdesinin detayları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 19:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşten çıkarılan şehit ailelerinden kayyum kararına destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]