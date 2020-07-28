İşten çıkarılan taşeron firma işçilerinden açıklama - Son Dakika

Diyarbakır'da özel bir petrol arama şirketinin taşeron firmasında çalışan 20 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia etti.

İşçiler adına hazırlanan açıklamayı okuyan Nafis Talan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 31 Mart 2020'de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Talan, şunları kaydetti:

"Hiçbir açıklama yapılmadan pandemi sürecinde işten çıkarılarak mağdur edildik. Yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde tekrar işe alınacağımız yönünde konuşmalar yapıldı. Sonradan anladık ki işe iade davası sürecini atlamamız için oyalama taktiği uygulamışlardır."