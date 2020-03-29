İşten çıkarılanlara 10 milyon TL yardım - Son Dakika
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İşten çıkarılanlara 10 milyon TL yardım

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, işten çıkartılan ve gündelik işlerde çalışan aileler için 10 milyon TL yardım yapacaklarını açıkladı.

İşten çıkarılanlara 10 milyon TL yardım, System.String[]

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, işten çıkartılan ve gündelik işlerde çalışan aileler için 10 milyon TL yardım yapacaklarını açıkladı. Yıldırım, "Biz İHH olarak elimizi taşın altına koyuyoruz, tüm Türkiye'yi bu yardım seferberliğine davet ediyoruz" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni tip korona virüs (Kovit-19) nedeniyle işten çıkarılan kişilere yönelik yardım kampanyası başlattı. İHH, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı için çalışma başlattı. "Şimdi Dayanışma Vakti" sloganıyla yürütülecek olan kampanya kapsamında ayrıca 10 bin aileye de hijyen paketi dağıtılacak. Yardımlar, İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yapılacak.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, kampanya için İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Yıldırım, Ramazan yardımlarında da ağırlığı Türkiye'ye vereceklerini ifade ederek herkesi yardım seferberliğine davet etti. Bülent Yıldırım, "Büyük bir imtihan yaşıyoruz. Çin'de başlayan bu virüs Türkiye'yi de etkiledi. Birçok işveren, işçilerini çıkarmak zorunda kaldı, iş yerlerini kapattılar. Özellikle gündelikçi olarak çalışan, evine ekmek götüren birçok kardeşimiz şu anda sıkıntı çekiyor. Biz en temel meselenin aile olduğunu biliyoruz. Ailenin dağılmaması gerekiyor. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Bütün Türkiye'yi dayanışmaya çağırıyoruz. Herkes öncelikle kendi akrabasından, çevresinden başlayarak, yardıma ihtiyaç duyan bütün fertleri, özellikle gündelikçi olanları tespit etsin, işten çıkartılanları tespit etsin ve bunlara az çok demeden yardım etsin" dedi.

Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizler de İHH olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. İlk etapta 10 milyon TL nakit yardımı bu iş için ayırdık. 100 bin gıda kolisi çalışması başlattık. 10 bin de hijyen paketi dağıtmaya başladık. Bu dağıtımları İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile organizeli olarak yapıyoruz. Öncelikle yetim ailelerini tespit ediyoruz. İşten çıkarılanları tespit ediyoruz ve yardım etmeye çalışıyoruz.

Türkiye halkı, bütün dünyaya yardım etti. 30 yıldır İHH olarak sizin verdiklerinizle dünyanın her yerine ulaştık, 135 ülkeye gittik. İnsanların dertlerine çare olmaya gayret ettik. Fakat bugün Türkiye zor durumda. Bu nedenle yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye'deki sıkıntıyı atlatana kadar buradaki halkımız için yapmaya karar verdik. Ramazan çalışmalarımızın büyük bölümünü, Ramazan kolileri de dahil olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede sadece kriz bölgelerine yani Suriye, Irak, Libya, Doğu Türkistan, Moro, Afganistan, Nijer, Kosova, Somali, Arakan, Sudan, Azerbaycan, Yemen ve Filistin gibi ülkelere yardım götüreceğiz. Bunun dışında kalan yardımlarımızı halkımızla paylaşacağız. Bu nedenle herkesin bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Devletimizle, milletimizle ve halkımızla beraber bu sıkıntıyı aşacağız, önemli olan aileyi ayakta tutmaktır.

Başta hayırseverleri, tüm sivil toplum kuruluşlarını, cemaatleri, sendikaları ve iş adamlarını bu doğrultuda hassasiyet göstermeye ve çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye! Şimdi dayanışma vakti!"

SEFERBERLİĞE KATILMAK İÇİN

İHH aracılığıyla işten çıkartılan ve mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak isteyen bağışçılar, TURKIYE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine TURKIYE koduyla bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.

(Moshıur Rahman/İHA)

İnsani Yardım Vakfı, Bülent Yıldırım, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:10 Kaynak: İHA

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