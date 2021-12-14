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İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi - Son Dakika

İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi

14.12.2021 09:59
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi

ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı apartmanın çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla tutuklanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

ESKİŞEHİR'de işten çıkarıldığı apartmanın çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla tutuklanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde suçunu itiraf eden Aydoğdu'nun kapattığı yangın söndürme sistemi panelinde de parmak izi tespit edildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi de binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINDI Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, yangını apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Aydoğdu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Binada inceleme yapan polis ekipleri, Aydoğdu'nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığı belirledi. Yeni suç delili sonrası hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Aydoğdu, ikinci kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'KENDİ EVİMİN EŞYALARI DA YANDI'Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Yunus Emre Aydoğdu hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve mala zarar vermek suçlarından 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanık Aydoğdu'ya verilecek cezanın mala zarar verme suçunu 'nitelikli' olarak işlediği için 1 kat arttırılması talep edildi.İddianamede ifadesine yer verilen Aydoğdu, işten çıkarılmasına kızdığı için yangın çıkardığını itiraf ettiğini belirterek, "İşime son verilmesi nedeniyle ne yaptığımı bilmiyorum. Ani kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Sonradan yangının büyüdü. Kendi evimin eşyaları da yandı. Pişmanım" dedi.6 DAİREDE 285 BİN ZARAR

Binada yapılan incelemede ise enerji odasında akıllı adresli yangın alarm sisteminin ve yangın borusu vanasının kapalı olduğu, kapıcı dairesi ile çatının yandığı tespit edildi. Sanık Aydoğdu'nun kapattığı belirlenen enerji odasındaki yangın söndürme kontrol panelinde de parmak izinin tespit edildiği iddianamede yer aldı. Yangında 6 daire sahibi su sızması nedeniyle aralarında tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfaklarında bulunduğu birçok alan ile eşyanın zarar gördüğünü belirterek 285 bin lira zarar beyan etti. Tutuklu yargılanacak olan Aydoğdu, bu ay hakim karşısına çıkacak.


İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi
İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi

Asliye Ceza Mahkemesi, Yunus Emre, Eskişehir, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşten çıkarıldığı binada yangın çıkaran kapıcıya 6 yıl hapis talebi - Son Dakika
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