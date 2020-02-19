İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine ateş açan kişi tutuklandı - Son Dakika
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İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine ateş açan kişi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığı iddiasıyla amirinin evine ateş açan kişi tutuklandı.

İşten çıkarıldığı gerekçesiyle amirinin evine ateş açan kişi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığı iddiasıyla amirinin evine ateş açan kişi tutuklandı.

Alikahya Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.A'nın evine, önceki gece bir araçla gelerek ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.E.T. ile arkadaşları F.Y. ve H.E.Ç'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

S.E.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.A'nın evinin camları ve dış cephesi zarar görmüş, güvenlik kameralarında yapılan incelemede, eve ateş açanların, M.A'nın aynı fabrikada sorumluluğu altında çalışan ve bir süre önce işten çıkarılan S.E.T. ile arkadaşları F.Y ve H.E.Ç olduğu belirlenmişti.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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