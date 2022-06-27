İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı! - Son Dakika
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İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı!

27.06.2022 15:45

Kocaeli'de işten çıkarıldığı öne sürülen kadın, hem kendini hem de iş yerini yakmaya çalıştı. Diğer taraftan, ekipler tarafından ikna edilen kadın, olay yerinde gözaltına alındı.

İzmit'te özel eğitim kurumunda çalışan A.C., işten çıkarılması üzerine sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Hem kendini hem de binayı yakmak isteyen A.C., vatandaşlar tarafından ikna edilemeyince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İKNA EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede polis ekipleri tarafından ikna edilen A.C., çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı! - Son Dakika
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