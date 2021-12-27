Üye Girişi
'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

27.12.2021 10:40
'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

İSTANBUL'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edilen, sağlık sektöründe çalışan Havva G. (40) hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İSTANBUL'da işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğrafları ve iletişim bilgilerini eskort ve cinsel içerikli sitelerde paylaştığı iddia edilen, sağlık sektöründe çalışan Havva G. (40) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan Alper Hamza Yılmaz, eşi ve 6 yaşındaki kızının fotoğraflarının Havva G. tarafında cinsel içerikli sitelerde paylaşıldığını öne sürdü. Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında benzer suçlardan Türkiye'de ortalama 70 farklı soruşturma yürütüldüğünü ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini iddia etti. Avukat Egemen vatandaşlara sosyal medya hesabını gizli tutmaları konusunda tavsiyede bulunurken, şüpheli Havva G. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti Havva G. (40) sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette işe girdi. Söz konusu şirket, Havva G.nin bazı eylemleri nedeniyle işine son verdi. İddiaya göre Havva G., işine son verildikten sonra iş yeri yöneticilerine tehdit ve hakaret etmeye başladı.

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan B.K. (44) savcılığa verdiği ifadesinde Telefon numaram tanımadığım birtakım numaralar tarafından aranarak rahatsız edilmeye başladım. Telefon numaramı nereden temin ettiklerini sorduğumda, Instragram'da adıma açılmış bir hesaptan telefon numaramı ve ev adres bilgilerimin paylaşıldığını söylediler dedi.

Müşteki B.K. ifadesinde söz konusu Instagram hesabına girdiğinde, iletişim bilgilerinin fotoğrafıyla birlikte paylaşıldığını ve 'Eskort' ibareli etiketlerin kullandığını söyledi. Söz konusu paylaşımların Havva G. tarafından yapıldığını öne süren yönetici B.K. Çünkü kendisi işten çıkarıldığından beridir iş yeri yöneticilerim hakkında da benzer şekilde sahte hesaplar açmış, itibar zedeleyici paylaşımlar yapmıştır. Ayrıca Havva G. henüz işten çıkartılmadığı dönemde yapmış olduğum görüşmelerde 'Instagram hesabın niye gizli Kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok her şekilde görebilirim ben' şeklinde mesajlar göndermiş, bilgim dışında bir eylemde bulunabileceğini ima etmişti diyerek söz konusu mesajları ve paylaşımları savcılığa sundu. B.K. Havva G.'den şikayetçi ve davacı olduğunu vurguladı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ayrıca şüpheli Havva G. hakkında Türkiye'nin birçok yerinde benzer suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Söz konusu şirkette yönetici konumunda bulunan müştekilerden Alper Hamza Yılmaz, Havva G. isimli şahıs şirketimizin eğitim gruplarında girdiğinde bilinçli bir şekilde şirkette çalışan tüm yönetici kadrolarının telefon bilgilerini, Instagram hesaplarındaki resimlerini ilk önce planlı programlı bir şekilde alıyor. Daha sonra eğitim sürecini biz kendisinin bizimle çalışabileceğine dair bir uygunluk görmediğimizden yol ayrımına gittiğimizde, Instagram'dan farklı hesaplar açarak çalışan yöneticilerimizin resimlerini eskort sitelerine, cinsel içerikli sitelerine koyarak çeşitli şantajlarda bulunmuştur ifadelerini kullandı.

'6 YAŞINDAKİ KIZIMIN RESMİNİ PORNO SİTELERİNE KOYDU'

Yılmaz şöyle devam etti Kişiyi internetten araştırdığımızda 'Sosyal medya koranivirüsü' diye bir lakabı var, daha önceki yapmış olduğu suçlarla alakalı. 6 yaşındaki kızımın resmini porno sitelerine koydu, eşimin telefon numarasını ve resmini porno sitelerine koydu. Firmamızda çalışan yöneticilerimin resimlerini, bilgilerini eskort sitelerine yerleştirdi. Kişinin bildiğim kadarıyla 50'nin üzerinde davası ve suç dosyası var ama halen herhangi bir şey yapılmış değil. Dijital mecrada insanların itibarını zedeleyici, huzurunu kaçırıcı çok rahatlıkla işlemler yapılabildiğini tecrübe ederek öğrendik. Biz de şu an hukuki anlamda Avukatımız Ümit Egemen Bey'le hakkımızı arıyoruz ama maalesef adalet burada yavaş işliyor. Hala şu an çalıştığımız sağlık sektörün de tüm hastane partnerlerimizle alakalı da saldırılarını devam ettiriyor. Şantaj yapıyor, hesabına şirket hesabımızdan geçen ödemeler var, ödeme dekontları var. Bununla alakalı WhatsApp ekran görüntüleri var

'UMARIM YAŞATTIĞI TRAVMALARIN HESABINI ADALET ÖNÜNDE ÖDER'

Müşteki Alper Hamza Yılmaz, savcılığa gerekli tüm başvuruları yaptıklarını, adaletin tecelli etmesini beklediklerini belirterek Bahsettiğimiz bu 'Sosyal medya koronavirüsü' zaten yaklaşık olarak 4 yıldır birçok aileyi, birçok şirketi bu şekilde mağdur etmiş ve halen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Umarım sesimizi buradan duyurabiliriz, umarım mağdur olan kişilere yaşattığı travmaların hesabını adalet önünde öder dedi.

'İNTERNET MECRASININ HIZINA YETİŞEMİYORUZ'

Avukat Ümit Gürkal Egemen ise Havva G. hakkında Türkiye'nin değişik illerinde 70 tane devam eden soruşturması olduğunu ve buna rağmen şantaj yapmaya devam ettiğini öne sürerek, Biz bu aşamada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza gerekli şikayetleri yaptık. Dosyaların birleştirilmesi hususunda girişimlerimi devam etmekte fakat internet mecrasının, sosyal hayatın hızına yetişemiyoruz. Biz şikayetlerimizi yaparken bu kişi özellikle kadın müvekkillerimiz hakkında yeni hesaplar açarak şantaj etmek suretiyle onların sosyal mecralarda kişi bilgilerini, telefon bilgilerini ve adres bilgilerini paylaşarak uygunsuz paylaşımlar yapmaktadır. Normal fotoğraflarını paylaşarak, adres göstererek, eskort sitelerinde paylaşmaktadır. Bu Türkiye çapında devam eden bu kişinin ortalama olarak 70'ten fazla dosyası olduğunu öğrendik ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI GİZLİ TUTMASINI ÖNERDİ

Avukat Egemen, sözlerini şu şekilde sonlandırdı Vatandaşlarımızın da bu hususa dikkat etmelerini, özellikle internet sitelerindeki Instagram, Facebook hesaplarını gizli tutmalarını öneriyoruz kendilerine. Bu ve bunun gibi kişiler insanların kendi özel hayatlarını suiistimal ederek onları şantaj yapıp kendilerine haksız çıkar sağlamaya amaç edilmişlerdir. Bunların önleminin alınmasını için elimizden gerekeni yapacağız. Bütün vatandaşlarımızın da bu hususa dikkat etmesini öneriyorum.

'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU
'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU
'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU
'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU

YORUMLAR
500

Cep Telefonu, Instagram, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı         
11:47
4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı         
11:43
Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti         
11:41
Çöp kovası hırsızlığı yaparken kullandıkları yöntem pes dedirtti Çöp kovası hırsızlığı yaparken kullandıkları yöntem pes dedirtti         
11:33
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
10:35
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
11:35 Son dakika! İBB Başkanı İmamoğlu CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak
11:30 Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz
11:25 Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme adımı! İstanbul-Erivan uçuşları başlıyor
11:24 Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
11:13 Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı
11:10 "Memur ve emekli zammı en fazla yüzde 29 olur!" Dünya yazarından kötü haber!
11:04 Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: 'İŞTEN ÇIKARILINCA ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİNİN TELEFONUNU ESKORT SİTESİNDE PAYLAŞTI' İDDİASINA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement