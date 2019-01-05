İşten Çıkarılma Korkusuyla İntihar Etmek İstedi
10 dakika önce
İşten çıkarılma korkusuyla intihar etmek istedi Sivas'ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak atlamak istediğini söylediSİVAS - Sivas'ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten...
İşten çıkarılma korkusuyla intihar etmek istedi
Sivas'ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak atlamak istediğini söyledi
SİVAS - Sivas'ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak canına kıymak istediğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre olay 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre AVM'de temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K isimli kadın, işten çıkarılacağını öğrenince AVM'nin teras katına çıkarak aşağıya atlamak istediğini söyledi. AVM içerisinde panik yaşanırken 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın, güvenlik güçleri ve AVM yöneticileri tarafından güçlükle ikna edilerek binanın içerisine alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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