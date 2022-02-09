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İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı - Son Dakika

İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı

09.02.2022 09:41

İstanbul'da H.G. isimli kadın, işten çıkarılmasına sinirlenmesinin ardından intikam almak için şirket yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitesinden paylaştı. Hakkında şikayet bulunan kadına "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Havva Gülşen'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı. Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"BEN SİZİ HER ŞEKİLDE GÖREBİLİRİM"

B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli Havva Gülşen'in kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva Gülşen olduğu değerlendirmesi yapıldı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şüpheli Havva Gülşen'in "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz şüpheli Gülşen, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Cep Telefon, Kocaeli, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı - Son Dakika
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