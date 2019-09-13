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İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi tabancayla vurdu

12 dakika önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Eyüp G. (45), kız kardeşini rahatsız ettiği yönünde şikayette bulunarak işine son verilmesine neden olduğunu iddia ettiği Bilal T.'yi (23) tabanca ile 8 el ateş ederek vurdu.

İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi tabancayla vurdu, System.String[]
BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Eyüp G. (45), kız kardeşini rahatsız ettiği yönünde şikayette bulunarak işine son verilmesine neden olduğunu iddia ettiği Bilal T.'yi (23) tabanca ile 8 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Bilal T., tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkesti beldesinde meydana geldi. Bilal T., beldede bulunan bir devremülkte çalışan Eyüp G.'yi, aynı işletmede çalışan kız kardeşini rahatsız ettiğini iddia ederek işletmenin yetkililerine şikayet etti. Bunun üzerine Eyüp G.'nin işine son verildi. İşine son verilme nedenini öğrenen Eyüp G., Bilal T.'nin yanına gitti. Eyüp G., Bilal T.'yi Bülent Ecevit Parkı mevkiinde buldu. Eyüp G. ile Bilal T. parkın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bilal T., iddiaya göre cebinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine Eyüp G. de üzerinde bulunan tabancayı çıkararak 8 el ateş etti. Vücuduna 8 mermi isabet eden Bilal T. ağır yaralandı. İlçedeki hastaneye kaldırılan Bilal T., yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu merkezde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Eyüp G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Bilal T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
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