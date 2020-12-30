İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
30.12.2020 11:32
Covid-19 pandemisi nedeniyle iş yasasına eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında, işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle iş yasasına eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında, işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
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