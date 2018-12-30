Son Dakika Haberleri: İşten Çıkartılan Çalışanlar Tazminatları İçin Yürüdü

İşten Çıkartılan Çalışanlar Tazminatları İçin Yürüdü

1 saat önce

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir market zinciri tarafından işten çıkarılan çalışanlar durumu protesto etmek ve tazminatlarını almak için yürüyüş düzenledi.

İşten Çıkartılan Çalışanlar Tazminatları İçin Yürüdü, System.String[]
Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir market zinciri tarafından işten çıkarılan çalışanlar durumu protesto etmek ve tazminatlarını almak için yürüyüş düzenledi.

Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubelerinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine işten çıkışı verildiği iddia edilen çalışanlar yürüyüş düzenledi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, market zincirine ait Barış Bulvarı'ndaki markete kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan işçiler, kış günlerinde mağdur olduklarını ifade ederek, haklarının verilmesini istedi.

İşten çıkartılan işçiler adına konuşan Ahmet Özeken, "Yetkililerin bize verdikleri sözleri tutmasını istiyoruz. İlk aşamada 380 mağdurken son marketlerin de kapanmasıyla 600 mağdur olduk. Kış günlerinde birçok arkadaşımız büyük mağduriyet yaşıyor. Tazminatlarımızın ve bütün hak edişlerimizin bizlere verilmesini istiyoruz" dedi.

Eyleme 6 aylık bebeğiyle gelen ve 7 yıl çalıştıktan sonra işten çıkartılan Melek Kahraman ise, "Biz buraya dilenmeye gelmedik. Hakkımızı aramaya geldik. Buraya bebeğimle birlikte geldik. Çocuklarımızın rızkını istiyoruz" diye konuştu.

Basın açıklaması yapan işçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam
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