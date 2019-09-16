Son Dakika Haberleri: İşten çıkartıldığını iddia eden işçi havaya ateş açtı
Son Dakika Güncel Haber

İşten çıkartıldığını iddia eden işçi havaya ateş açtı

37 dakika önce

Adana'da büyükşehir belediyesindeki işinden çıkarıldığı iddiasıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı önünde havaya rastgele ateş açarak silahını vermemekte direnen işçiyi polis ikna etti.

Adana'da büyükşehir belediyesindeki işinden çıkarıldığı iddiasıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı önünde havaya rastgele ateş açarak silahını vermemekte direnen işçiyi polis ikna etti.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına giden Osman B, yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince ikna edilerek elindeki tabanca alınan Osman B, gözaltına alındı.

Osman B, polis merkezi girişinde gazetecilere, Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna tepki gösterdiğini söyledi.

İşten çıkartıldığını iddia eden işçi havaya ateş açtı

Polis, Adana, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemine başladı
276 geçici işçi alımı için metrelerce kuyruk oluştu Karısını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kendini polise ihbar etti HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 14:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşten çıkartıldığını iddia eden işçi havaya ateş açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]