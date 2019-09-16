İşten çıkartıldığını iddia eden işçi havaya ateş açtı

Adana'da büyükşehir belediyesindeki işinden çıkarıldığı iddiasıyla Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı önünde havaya rastgele ateş açarak silahını vermemekte direnen işçiyi polis ikna etti.

Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına giden Osman B, yanında getirdiği tabancayla havaya 3 el ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince ikna edilerek elindeki tabanca alınan Osman B, gözaltına alındı.

Osman B, polis merkezi girişinde gazetecilere, Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna tepki gösterdiğini söyledi.