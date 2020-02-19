İşten çıkartılınca eski amirinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşten çıkartılınca eski amirinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

İşten çıkartılınca eski amirinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı

16 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı fabrikada işe gitmeyince işten çıkartılınca amirinin evini kurşunlayan şahıs tutuklanırken, beraberindeki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşten çıkartılınca eski amirinin evini kurşunlayan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı fabrikada işe gitmeyince işten çıkartılınca amirinin evini kurşunlayan şahıs tutuklanırken, beraberindeki 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi'nde, 17 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, çalıştığı fabrikadan işe gitmediği için işten çıkartılan S.E.T., işten çıkartılmasına neden olduğunu düşündüğü amiri M.A.'nın evinin önüne gitti. S.E.T, yanında getirdiği tabanca ile M.A.'nın evine 4 el ateş etti. Kurşunlar evin pencere ve duvarlarına isabet etti. M.A. durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, S.E.T., yanındaki F.H. ve H.E.Ç. olduğu belirlenen 2 kişi ile birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemeler neticesinde çiftin evini kurşunlayan şahsın S.E.T., yanındakilerin ise F.H. ve H.E.Ç. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şahıslar Derince ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıslardan S.E.T.'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, F.H. ve H.E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Alikahya, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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