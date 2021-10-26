Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.
Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D'nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı - Son Dakika