İşten çıktı, ceza yedi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işten çıkıp motosikletiyle eve giden genç denetim noktasında polislere takıldı. Yapılan sorgulama şahsın ehliyetsiz ve motosikletin sigortasının olmadığı belirlendi. Ekipler şahsa ehliyetsizlikten 2 bin 400 TL ceza keserken motosikletin sahibine ise 3 bin TL ceza kesti.

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Yasakların başlamasıyla polis ekipleri denetimlerine başladı. Gelen tüm araçlar ve yaya olarak giden herkes durduruldu. Ekipler araç sürücülerinin belgelerini tek tek kontrol ederken, araba bulunan yolcularında izin belgelerini kontrol etti. Denetimler sırasında işten çıkıp motosikletiyle eve giden Yusuf B polis noktasında durduruldu. Polis tarafından şahıstan ehliyeti ve izin belgesi istendi. Sürücü izin belgesini verirken ehliyetinin olmadığını ifade etti. Bunun üzerine Yusuf B'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı 2 bin 450 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibi olan patronuna ise 3 bin TL ceza kesildi. Sigortasız olan motosiklet gelen çekici yardımıyla otoparka çekildi. Motosiklet sürücüsünü olay yerine gelen patronu arabayla alarak evine götürdü.

Öte yandan devriye gezen bekçilerde sokakta yürüyen 3 şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada şahıslardan birisinin araması olduğu ortaya çıktı. 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı 3 bin 150 TL ceza kesildi. Araması olan şahıs karakola götürüldü.

(İHA)