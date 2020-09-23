KARTAL'da bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı diye tabir edilen av tüfeği ile başına bir kez ateş ederek intihar etti. Ailesi şehir dışında olan gencin ablası akşam işten dönünce kanlar içindeki cansız bedenini buldu.

Olay saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Hamitbey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre anne ve babası şehir dışında olan Recep Can Özmen (23) evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı diye tabir edilen av tüfeği ile başına bir kez ateş ederek intihar etti. Olay yaşandığı sırada komşuları silah sesi duydu ancak ne olduğunu anlayamadılar.

ABLA İŞTEN DÖNÜNCE KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Ancak ablası akşam saat 21.30 sıralarında işten dönünce kapıyı açtığında korkunç manzara ile karşılaştı. Komşular kardeşini yerde kanlar içinde yatarken gören ablanın feryatlarına koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Can Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan yakınları olayın yaşandığı evin önünde toplandı. Uzun süre gözyaşı döken Özmen'in yakınları sinir krizi geçirdi. İşten dönünce kardeşinin cansız bedenini gören ablası fenalaştı. Fenalaşan ablaya olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"Mahalle sakinlerinden Emin Arıkan olayla ilgili olarak, "Babası Niğde'den aradı, evde sesler olduğunu ve bakmamızı söyledi. Geldiğimizde polisler gelmişti, eve giremedik. Sadece kendini vurduğunu öğrendik, başka bir şey bilmiyoruz. Gayet düzgün bir çocuktu, böyle bir şey yapacak bir çocuk değildi. Benim çocuğumun arkadaşı, mahallemizin çocuğu. Küçüklüğünden beri tanıyoruz, herhangi bir sorunu yoktu" şeklinde konuştu.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



- İstanbul