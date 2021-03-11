KOCAELİ İşten dönen kişi, evinin yandığını gördü - Son Dakika

İşten dönen kişi, evinin yandığını gördü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iş yerinden dönen Yaşar Arslan, evinin yandığını görünce itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Seval Sokak'ta Yaşar Arslan'a ait evde çıktı. Geçen yıl eşini kaybetmesi sebebiyle yalnız yaşadığı öğrenilen Yaşar Arslan, iş yerinden döndüğünde apartmanın zemin katındaki evinden duman yükseldiğini gördü. Hemen itfaiyeye haber veren Arslan, daha sonra komşularına seslenerek binanın boşaltılmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Elektrik arızası sonucu çıktığı düşünülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.