İşten eve gelen kadını sapığın elinden kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı - Son Dakika

İşten eve gelen kadını sapığın elinden kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işten eve geldiği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kalan kadın, güvenlik görevlisinin yardımlarıyla şahıstan kurtuldu.

İşten eve gelen kadını sapığın elinden kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işten eve geldiği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kalan kadın, güvenlik görevlisinin yardımlarıyla şahıstan kurtuldu. Kahraman güvenlik görevlisi o anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi sabahı saat 07.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir sağlık kuruluşunda çalışan kadın, mesai bitiminde evine dönmek için pazar yeri yakınında yürürken, kimliği belirsiz ve yüzü maskeli bir şahıs tarafından yolu kesildi. Şüpheli şahıs, elindeki bıçakla kadının kolundan çekerek pazar yeri binasının duvarının yakınlarında cinsel saldırıda bulundu. Bu esnada kadının yardım çığlıklarını duyan güvenlik görevlisi Ercan Y., koşarak olaya müdahale etmek istedi. Güvenlik görevlisinin geldiğini gören saldırgan hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Sapık, kendisine 'işine bak' demiş

Olay anını anlatan güvenlik görevlisi Ercan Y., sapığa seslendiğinde kendisine 'işine bak' dediğini söyledi. Ercan Y., "Olayın olduğu gün, vardiyamın bitmesine yakın, üzerimi değiştirmek için soyunma odasına girmiştim. Bu esnada dışarıdan gelen bir ses duydum ben. Önce bir kedi ya da köpek sesi sandım ama sonra bir kadına ait olduğunu fark ettim. Pencereden baktığımda bir şahsın kadının üstüne çıktığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettim. Pencereden kendisine bağırdım ve o da bana küfürlü kelimeler kullanarak 'işine bak' dedi. Ben de aşağıya ineceğimi kendisine söyledim. Ben elime copumu alıp aşağı indiğimde kendisinin kaçtığını gördüm. Daha sonra kadının yanına gittim; kendisi şoka girmişti, buraya oturmuştu. Elleri titriyordu korkudan ve elinde de bıçak vardı. Sonra ben ona sordum saldıran şahıs eşiniz miydi, sevgiliniz miydi diye. Çünkü kadına şiddet olayı sanmıştım başta. Şahsın eşi ya da sevgilisi olmadığını belirtti. Yakındaki bir özel hastanede çalışıyormuş, mesaisi bitmiş evine dönüyormuş. Az ileride de evi varmış. Burada şahıs kendisini takip etmiş sonra da eliyle ağzını kapatmış. Bir elinde de bıçakla tehdit etmiş" diye konuştu.

Kadın şoka girdi

Kadının saldırıdan sonra şoka girdiğini söyleyen güvenlik görevlisi, "Kadının elinde bıçak vardı ve eli kanıyordu. Bıçağı sorduğumda o şahsa ait olduğunu söyledi. Boğuşma esnasında şahsın elinden almış bıçağı ve o esnada da elinde kesik oluşmuş. Elini peçeteyle sardık kadının ve sakinleştirmeye çalıştık. Ailesi de bu esnada buraya geldi. Biz de sağlık ekiplerini ve polisi aradık. Kadın ambulansla hastaneye gitti. Sonra da polisler geldi ifademizi verdik" diye konuştu.

"Kimse bu tarz olaylara kayıtsız kalmasın"

Herkesin bu tarz olaylara karşı duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Ercan Y., "Kimse bu tarz olaylara kayıtsız kalmasın, arkasını dönüp gitmesin. Bir kadın şiddete veya cinsel saldırıya uğrarken karışmamazlık etmesin kimse. Benim de kız çocuğum var. Herkesin başına gelebilir. Bağırmaları bile yetebilir; korkup kaçarlar hiç olmazsa" ifadelerine yer verdi.

Polis çalışma başlattı

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 25-30 yaşlarında olduğu düşünülen şüpheli şahsı yakalamak için detaylı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüpheli şahsı her yerde arıyor. - İZMİR

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 08:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşten eve gelen kadını sapığın elinden kurtaran güvenlik görevlisi o anları anlattı - Son Dakika
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