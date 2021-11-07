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Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: "Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi" - Son Dakika

Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: "Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi"

07.11.2021 02:26

Son dakika 3. sayfa haberi: İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: "Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi" -Yangını çıkaran kapıcı birkaç sokak ötede dolaşırken yakalandı Eskişehir'de bir site içerisindeki 11 katlı bloğun çatı katında iddialara göre, işten kovulan...

İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: "Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi"

-Yangını çıkaran kapıcı birkaç sokak ötede dolaşırken yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir site içerisindeki 11 katlı bloğun çatı katında iddialara göre, işten kovulan kapıcı tarafından çıkarılan yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Kapıcı, polis ekipleri tarafından birkaç sokak ötede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere mahallesindeki bir sitenin 66 daireli bir bloğunun çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm kata yayıldı. Bloğun üst katlarında oturanlar tarafından yangın fark edilerek, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından bina boşaltıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın söndürme sisteminin vanalarını kapattı

Apartman sakinlerinin iddiasına göre yangını, gelen şikayetler üzerine gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre A. isimli blok kapıcısı çıkardı. İşten çıkarılması nedeniyle öfkelenen evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre A., site yönetimine kaldığı bloğun üst katındaki daireden yarın ayrılacağını söyledi. Komşuların iddiasına göre toparlanıp evden çıkarken yangın söndürme sisteminin vanalarını kapatan kapıcı, hızlıca binayı terk etti. Kapıcının çıkışından sonra ise bloğun çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını çıkardığını itiraf etti

Yangının ardından kayıplara karışan kapıcı Yunus Emre A., Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri tarafından yangının çıktığı sitenin birkaç sokak ötesinde dolaşırken yakalandı. Şüpheli Yunus Emre A., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin işten kovulduğu için yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi"

Yangını çıkardığı iddia edilen kapıcıya iş akdinin feshedildiğini bildirdiklerini ve kendisinin bulunduğu daireyi yarın boşaltacağını belirttiğini ifade eden site yöneticisi Osman Emral, "Pazar günü genel kurulumuz vardı. Ben yönetici olarak seçildim. C bloğun kapıcısı ile ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş akdinin feshedildiğini tebliğ ettik. Tabi tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken evi yaktı diye haber geldi. Komşuların söylediğine göre su vanalarını kapatmış. Evden çıkar çıkmaz üst kattan bir yanık kokusu gelmeye başlamış. Kapıcının işten ayrıldığı için yaktığını düşünüyoruz. Bir çanta ve çocuklarını alıp gittiğini güvenlik görevlileri söyledi. Güvenlik görevlileri dumanı görüp haber vermişler. Hemen yukarı çıkmışlar yanmaya başlayınca. Kapı da kapalıymış. Ben 'kapıyı kırın, itfaiyeye yardımcı olun' dedim. Kapıyı kırdılar. Binada 66 daire var. En az 200 kişi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi
Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi

Yunus Emre, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: 'Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: "Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi" - Son Dakika
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