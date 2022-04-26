İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu

26.04.2022 14:27
İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu

Eskişehir'de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı Yunus Emre A., 'yakarak mala zarar verme' suçundan iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı Yunus Emre A., 'yakarak mala zarar verme' suçundan iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitenin 11 katlı bir bloğunun çatı katında, 6 Kasım gecesi yangın çıktı. Kapıcı Yunus Emre A.'nın ikamet ettiği dairede çıktığı tespit edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bina yangından hasar gördü. Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı blokta, yangının aynı gün iş akdi feshedilen kapıcı Yunus Emre A. tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi. Şüpheli Yunus Emre A. polis ekiplerince olaydan birkaç saat sonra yakalandı.

6 DAİREDE 285 BİN TL ZARAR MEYDANA GELMİŞTİ

İtfaiye raporuna göre çatısı yanan blokta yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahipleri toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

CEZAEVİNDE 44 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık Yunus Emre A. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan Yunus Emre A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'nitelikli mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli Yunus Emre A., 44 gün tutuklu kalmasının ardından ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Eskişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaanın okunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

"İŞİME SON VERİLMESİNİN STRESİYLE YANGIN ÇIKARDIM"

Sanık Yunus Emre A. duruşmalardaki savunmasında, "Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Ben sitenin yapım aşamasında da burada çalıştım. Sonradan apartman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yeni yönetim gelince benim işime son verdiler. Ben de işime son vermenin stresiyle yangın çıkardım. Ben yaklaşık 7-8 aydır Şehir Hastanesinde psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Yangın çıkardığım yer benim kaldığım kapıcı dairesidir. Oranın kapısı açıktı o şekilde içeri girdim. Kesinlikle yangından sonra kilitlemedim. Yine yangın alarm cihazını kapatmak veya söndürme sistemini etkisiz hale getirmek gibi bir eylemim olmadı" şeklinde beyanda bulunmuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Yunus Emre A.'yı 'yakarak mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalardaki saygılı tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak hapis cezasını 4 yıl 2 aya düşürdü.

(Abdullah Güçlü - İHA)

İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu
İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu

YORUMLAR
500
ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı ABD polisinden filmleri aratmayan operasyon! Yangında mahsur kalan bebek işte böyle kurtarıldı Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu

Yunus Emre, Eskişehir, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
14:02 Songül Karlı dolandırıcı olduğunu iddia ettiği eski eşiyle mahkemelik oldu: Bana MİT'çi olduğunu söylemişti
12:22 Ahmet Davutoğlu'dan, Gezi Davası kararına ilk yorum: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
13:28 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Osman Kavala için "Adalet Nöbeti" başlattıklarını duyurdu
12:57 İstanbul Sözleşmesi, 28 Nisan'da Danıştay'da görüşülecek: CHP kadınları Danıştay'ın önüne çağırdı
13:00 İYİ Parti Gezi kararını "muhalefet şerhi" yapan hakim üzerinden değerlendirdi! Hakim "dinlemeler hukuksuz, dosyada delil yok" demişti
13:37 Gözler Bilim Kurulu'nun son toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan da kurul üyeleri ile açıklama yapacak
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'den emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 14:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: İşten kovulunca çalıştığı sitenin çatısını yakan kapıcının cezası belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement