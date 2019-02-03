İstenirse... "Kınalı Kuzular" Birliklerine Uğurlanıyor
1 saat önce
Şanlıurfa'da, vatani görevlerini yapacak 99/1 tertip asker adayları acemi birliklerine törenlerle uğurlanıyor.
Şanlıurfa
'da, vatani görevlerini yapacak 99/1 tertip asker adayları acemi birliklerine törenlerle uğurlanıyor.
Şehirler arası otobüs terminaline aileleriyle gelen Mehmetçik adayları, ellerinde Türk bayrağıyla davul-zurna eşliğinde yakınlarıyla halay çekti. Omuzlara alınan asker adayları, otobüslere kadar taşındı.
Yakınlarıyla vedalaşan asker adayları, otobüslerle kışlalarına doğru hareket etti. Uğurlama sırasında duygulu anlar yaşandı.
Asker adayı Osman Dikme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatani görevini yapmak için Isparta
'ya gittiğini söyledi.
Gururlu olduğunu belirten Dikme, "Allah bizlere askerliğimizi güzel bir şeklide tamamlayıp yakınlarımıza kavuşmayı nasip etsin. Bu görevi en iyi şekilde yaparım inşallah." dedi.
Başka bir asker babası Ahmet Demir
de oğlunu askere gönderdiğini için çok gururlu olduğunu belirterek, çocuğuna sağ salim kavuşmak için dua ettiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:50 Kaynak: AA
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