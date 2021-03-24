İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi - Son Dakika

İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi

24.03.2021 17:32
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi, System.String[]

Genç iş insanı Murat Akdoğan ile yeni aşka yelken açan Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi. Özge Ulusoy'dan sonra istenmeyen ikinci gelin olan Erçel'in iddiaya göre ilişkisinin de bittiği öğrenildi.

Sen Çal Kapımı dizisinin başrolü Hande Erçel, hakkında çıkan aşk dedikodularını genç iş insanı Murat Akdoğan ile kapatmıştı. Tam yeni aşka yelken açtı, mutluluğu yakaladı denilirken, Erçel-Akdoğan çiftinden magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi.

İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi
Murat Akdoğan ve ailesi

İLİŞKİYİ BİTİRMEK ZORUNDA KALDILAR

Ablaları tarafından tanıştırılıp mutluluğa yelken açan ikilinin yaşadığı ikinci istenmeyen gelin vakası, ilişkilerinde depreme sebep oldu. Edinilen bilgiye göre genç iş insanının ailesi tarafından kabul görmeyen ünlü oyuncu, Murat Akdoğan ile ilişkisini sonlandırmak zorunda kaldı. Ayrılığa rağmen birbirlerini halen sosyal medya hesaplarından takip eden ikiliden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi
İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi

Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi - Son Dakika Magazin


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