İster çiğ tüketin, ister yemeklerinizde kullanın - Son Dakika

İster çiğ tüketin, ister yemeklerinizde kullanın

12.12.2020 07:32
İster çiğ tüketin, ister yemeklerinizde kullanın, System.String[]

KENDİ KENDİNE ASİTTE PİŞİYORŞef Refika Birgül'den greyfurtta pişmiş levrek (4-6 kişilik)NE LAZIM?1 levrek filetosu 1 limonun suyu 1/2 greyfurtun suyu ve rendesi 1 diş sarımsak 1/2 çay kaşığı karabiber 1/2 çay kaşığı tuz 1/2 acı kırmızıbiber Taze kişniş yaprakları 1 çorba kaşığı zeytinyağı 1...

KENDİ KENDİNE ASİTTE PİŞİYOR

Şef Refika Birgül'den greyfurtta pişmiş levrek (4-6 kişilik)

NE LAZIM?

1 levrek filetosu

1 limonun suyu

1/2 greyfurtun suyu ve rendesi

1 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 acı kırmızıbiber

Taze kişniş yaprakları

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı yarı kavrulmuş susam

1 tatlı kaşığı sarı haşhaş tohumu

Karabiber

NASIL YAPARIM?

1 limon ve yarım greyfurtu bir kaseye sıkın. İçine ince ince kıyılmış 1 diş sarımsak ekleyin. Yarım acı kırmızıbiberin çekirdeklerini aldıktan sonra ince ince kıyıp sosa ilave edin. Son olarak karabiber ve tuz ekleyin.

1 levrekten iki fileto çıkacaktır. Balıkçınızdan sizin için derisini ve kılçıklarını ayıklamasını rica edin. Sonra balığı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra kesme tahtasının üzerine koyun. Balığın kuyruk kısmından başlayarak, keskin bir bıçakla yatay bir şekilde katmanlarından ince şeritler çıkarın. Balıktan çıkardığınız bu parçaları hazırladığınız sosa yatırın.

Balık bu şekilde sostaki asitte pişecek. Saydamlığını kaybedip beyazlaşmaya başlayınca olmuş demektir. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine yarım greyfurt rendesi, kişniş yaprakları, karabiber, zeytinyağı, susam ve sarı haşhaş tohumu serperek servis edin.

FARKLI BİR ZEYTİNYAĞLI

Şef Arda Türkmen'den mandalinalı yerelması (4 kişilik)

NE LAZIM?

500 gr yerelması

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

2 adet havuç

4-5 adet mandalina suyu

1/2 limon suyu

1/2 su bardağı su

2 adet defne yaprağı

1/4 su bardağı pirinç

Tuz

Dereotu

NASIL YAPARIM?

Yerelmalarını temizleyip limonlu suda bekletin. Soğanları irice doğrayıp, havuçları da verevine dilimleyip kenara alın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, önce soğanları ekleyip 1-2 dakika kavurun, ardından havuçları ilave edip 2-3 dakika daha kavurun, yerelmalarını ilave edip karıştırın.

Tuz, mandalina suyu, limon suyu, su, defne yaprakları ve pirinci ekleyip orta ateşte 20-25 dakika pişirin. Yerelmaları pişince defne yapraklarını çıkarın ve pişirdiğiniz tencerede soğutun. Servis etmeden önce üzerine zeytinyağı gezdirip ince kıyılmış dereotu serpin.

SAĞLIKLI BİR TATLI

Şef Aydan Üstkanat'tan şekersiz portakallı cheesecake (8 kişilik)

NE LAZIM?

(Taban için) 140 gr tatlandırıcıyla yapılmış kakaolu bisküvi, tercihen agaveli

80 gr tereyağı (eritilmiş)

(Dolgu için) 300 gr sarı krem peynir

200 gr krem peynir

200 gr mascarpone

50 ml krema

3 yumurta

2 yumurta akı

3 yemek kaşığı un

3 adet portakal kabuğunun rendesi

Tatlandırıcı, tercihen 4 yemek kaşığı agave

22 cm çapında kelepçeli kek kalıbı

NASIL YAPARIM?

Bisküvileri rondodan geçirip tereyağıyla karıştırın. Kek kalıbının tabanına bastırarak sıkıştırın. 180°C'de ısınmış fırında 8 dk pişirin. Fırından çıkarıp soğutun.

Peynirleri mikserde çırpın, içine yumurtaları ekleyin pürüzsüz olduğu zaman un ve kremayı ilave edin. Portakal kabuğu rendesini de ekleyip kalıba aktarın.

190°C'de 15 dk, ardından 150°C'de 35 dk pişirip fırının kapağını bir parmak açık tutup soğumasını bekleyin. Buzdolabına alıp en az 12 saat dinlendirin. Üzerine taze meyve serpiştirip servis yapın.

AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR

İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya

Turunçgiller çok yüksek miktarda C vitamini kaynağı içerdiği için antioksidan değerleri çok yüksek. O yüzden salgın döneminde bağışıklığımızı güçlü tutmamız için oldukça önemliler.

Turunçgiller lif açısından zengin ve bağırsaklarımızın kolay çalışmasına yardımcı olur. Böylece kolesterole ve kalp hastalıklarına iyi gelir. 1 portakal günlük lif ihtiyacımızın 3'te 1'ini karşılar.

Böbrek taşı riskini azaltır, kansere karşı koruyucu etki gösterir, beyin sağlığını korurlar.

Ancak her şeyde olduğu gibi turunçgillerin de tüketiminde miktara dikkat etmeliyiz. Günlük 2-3 porsiyon meyve birçok insan için ideal. 1 portakal, 2 küçük mandalina, yarım greyfurtun birer porsiyon olduğunu hesaplayarak tüketiminizi ayarlayın. Aşırı tüketimde asidik içeriklerinden dolayı diş minesine zarar verebilirler.

Kan sulandırıcılarla, tansiyon ilacıyla etkileşime girebilirler. Mesela greyfurt karaciğerdeki sitokrom p 450 enzimini etkileyerek ilacın vücuttan atılım süresini uzatıyor. Bu durumda kullanılan ilaç vücutta birikiyor ve zehirleyici etki gösterebiliyor. Greyfurt tüketildiğinde 24 saat ilaç içmemeye dikkat edilmesi gerek.

İster çiğ tüketin, ister yemeklerinizde kullanın

Refika Birgül, Portakal, Balık, Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İster çiğ tüketin, ister yemeklerinizde kullanın - Son Dakika Magazin


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