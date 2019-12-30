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"İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"
6 saat önce
"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"
(İHA)
Son Dakika Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarının konuşulduğu sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan video geldi İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor