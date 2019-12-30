"İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız' - Son Dakika

"İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"

6 saat önce

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"(İHA)

"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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