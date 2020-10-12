İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi - Son Dakika

İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi

12.10.2020 17:43
İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi, System.String[]

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent genelindeki bazı toplu taşıma araçları ve iş yerlerinin camlarına yapıştırılmak üzere 4 dilde uyarıcı afiş çalışması yaptı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent genelindeki bazı toplu taşıma araçları ve iş yerlerinin camlarına yapıştırılmak üzere 4 dilde uyarıcı afiş çalışması yaptı.

İSTESOB'dan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde maske takılması, fiziki mesafeye uyulması ve temizliğe dikkat edilmesi için hazırlanan afişler, İstanbul genelinde hizmet veren taksi, dolmuş, minibüs, büfe, lokanta, kuyumcu, simitçi, manav, pastane ve bakkalların camlarına asılacak.

"Korona ile mücadelede tercih senin" ifadesinin yer aldığı afişte, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerinde uyarı yazısı yer alıyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, salgının başta sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olmak üzere hayatın her alanını etkilediğini belirtti.

Hekimlerin koronavirüse karşı maske, mesafe ve kişisel temizliğe azami dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunduğuna vurgu yapan Yılmaz, "İstanbul'un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Büyük bir metropol olan şehrimizde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça maske takılması yönünde bir farkındalık çalışması başlatıyoruz. Ailelerimiz, çalışanlarımız ve esnafımız ile beraber tüm vatandaşlarımızı da bu duyarlılığa ve kurtuluş seferberliğine davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar, Toplu Taşıma, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal taraftarları, Mesut Özil'in oynatılması için imza kampanyası başlattı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı
Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı         
17:42
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak         
17:28
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat         
16:53
İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti         
16:19
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş         
14:44
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:53:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTESOB'dan koronavirüs ile mücadele için 4 dilde uyarı afişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei