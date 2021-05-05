İSTESOB'dan "Market Tedbirleri Genelgesi"ne destek - Son Dakika

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, tam kapanma döneminde iş yerini açamayan kırtasiye, züccaciye, giyim ve tekstil ile elektronik eşya sektöründeki binlerce esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısında mağdur olduğunu belirterek, "Market Tedbirleri Genelgesi" ile bu haksız rekabetin önüne geçildiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine "Market Tedbirleri Genelgesi" hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı haksız rekabeti önlemek amacıyla "Market Tedbirleri Genelgesi" yayımladığını aktaran Yılmaz, genelgeye göre marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini söyledi.

Tam kapanma döneminde iş yerini açamayan kırtasiye, züccaciye, giyim ve tekstil ile elektronik eşya sektöründeki binlerce esnaf ve sanatkarların zincir marketler karşısında mağdur olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Market Tedbirleri Genelgesi" ile bu haksız rekabetin önüne geçildiğini anlattı.

Yılmaz, "Mahalle esnafını bitiren, her sokakta açılan bu zincir marketler A'dan Z'ye her şeyi satıyorlar. Üstelik marketlerde sosyal mesafeye uyulmadığını da görüyoruz. Bunlara bir yerde dur denmeliydi. Esnafımız, geçici olsa da rahat bir nefes alacaktır." diye konuştu.

"Uygulama kalıcı olmalı"

Yılmaz, uygulamanın salgın sonrasında da devam etmesi gerektiğini belirterek, esnafın uzun zamandır AVM'lere ve zincir marketlere düzenleme getirilmesini beklediğini kaydetti.

Yılmaz, "Perakende Yasası ile öngörülen düzenlemeler pandemi sayesinde hayat buldu. Türkiye'de en çok AVM ve zincir market İstanbul'da bulunuyor. AVM'ler ve zincir marketler pazar günü kapalı olmalı. Ayrıca çalışma saatlerine ve sattıkları ürünlere sınırlanama getirilmeli." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız kapalı alanlar yerine açık alanları tercih edecektir"

Yılmaz, yapılan düzenlemeyle 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri pazar yerlerinin açılmasına ilişkin, "Halkımız ihtiyaç duyduğu kaliteli ürünleri, kolayca ve uygun fiyata temin edebilmek için her zaman semt pazarlarını tercih ediyor. Semt pazarları açık havalarda kuruluyor. Vatandaşlarımız kapalı alanlar yerine açık alanları tercih edecektir. Bu da salgınla mücadeleye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.???????