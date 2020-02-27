İştetme sahibinin çalışanını döverek ölümüne neden olduğu anlar kamerada - Son Dakika
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İştetme sahibinin çalışanını döverek ölümüne neden olduğu anlar kamerada

6 saat önce

İZMİR'de tokat attığı çalışanı Mustafa Demir'i (29) itekleyerek yere düşürdükten sonra tekme- tokat döven bayılınca da kendisine gelmesi için üzerine su döken gece kulübü işletmecisi Hasan Yücel (35), tutuklu yargılandığı davada, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İştetme sahibinin çalışanını döverek ölümüne neden olduğu anlar kamerada, System.String[]

İZMİR'de tokat attığı çalışanı Mustafa Demir'i (29) itekleyerek yere düşürdükten sonra tekme- tokat döven bayılınca da kendisine gelmesi için üzerine su döken gece kulübü işletmecisi Hasan Yücel (35), tutuklu yargılandığı davada, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yücel, karara Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz ederken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yücel'in tokatladığı Demir'in arkasındaki saksıya takılıp yere düşmesi, tekmelenmesi ile başına su dökülmesi yer alıyor.

Alsancak'ta gece kulübü işleten Hasan Yücel, 5 Nisan 2019 tarihinde, yanında çalışan Mustafa Demir'e 3 tokat atıp, itti. Dengesini kaybeden Demir, arkasındaki beton saksıya takılıp, yere düştü. Yücel, yerdeki Demir'i tekmeleyip, dövdü. Başına aldığı darbelerle kendinden geçen Demir, Yücel'in yanındaki 3 kişi tarafından olay yerinin birkaç metre ilerisine taşındı. Bu sırada Yücel, elindeki suyu Demir'in başına dökerek, kendisine gelmesini sağlamaya çalıştı. Ancak, durumu daha da kötüleşen Demir, tekrar kucaklanıp, olayın meydana geldiği yerin karşı sokağına doğru götürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, beyin kanamasına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Hasan Yücel ise olaydan 5 gün sonra polis tarafından yakalandı. Yücel,  'kasten öldürme' suçundan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında, ölen Demir'in ailesinin şikayetlerinden vazgeçmek için kendisinden 200 bin lira ve 20 koyun istediğini öne sürdü. Yücel, Demir'i oğlu gibi sevdiğini de belirtip, "Tartışmamızın böyle bir sonuca varacağı aklımın ucundan geçmemişti. Pişmanım" dedi. Mahkeme, Yücel'i müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hasan Yücel, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu süreçte ise, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel'in tokatladığı Demir'in arkasındaki saksıya takılıp düştüğü, yerdeyken tekmelendiği, kendinden geçmesinin ardından da başına su dökülmesi yer alıyor.

'OLAYDA KASIT OLMADIĞI DÜŞÜNCESİNDEYİZ'

Yücel'in avukatı Ayşe Ayaz, şu an yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Olayda müvekkilimin bir kastı yok. Aralarında bir baba-oğul ilişkisi var. Olay günü de aralarında bir kavga ortamı yok. Mustafa Demir, diyabet hastası olan müvekkilim Hasan Yücel'in yanından 6 saat boyunca ayrılmayarak, gerilmesine neden olmuş. Müvekkilim, evine gitmek istediği sırada yüksek sesle konuştuğu için uyarmak istemiş,  tokat atınca geriye doğru düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması sonucu vefat etmiş. Herkes çok üzüldü. Ancak biz olayın kasten öldürme olmadığı düşüncesindeyiz. Tarafların üzüntülerini anlıyoruz. Müvekkilim dava boyunca Mustafa Demir'in ailesinden özür dilemeye çalıştı" dedi.


Mustafa Demir, Hasan Yücel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:13 Kaynak: DHA
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