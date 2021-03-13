İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme - Son Dakika

İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme

13.03.2021 07:40
İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme, System.String[]

1) BAŞARILI HİKAYE ANLATICILIĞIBarış Özcan (5.23M abone)Daha önce Adobe'de satış müdürü olarak çalışan Barış Özcan, 2015'ten beri teknoloji, tasarım ve sanat temalı videolar çekiyor.

1) BAŞARILI HİKAYE ANLATICILIĞI

Barış Özcan (5.23M abone)

Daha önce Adobe'de satış müdürü olarak çalışan Barış Özcan, 2015'ten beri teknoloji, tasarım ve sanat temalı videolar çekiyor. Bilim ve teknoloji meraklılarına ışık tutan videoların olduğu kanalın 5 milyonu aşkın abonesi var. Barış Özcan'ı ağırlıklı olarak Z Kuşağı takip ediyor. Zehra Öney "Kanalın en büyük özelliği video hangi konuda olursa olsun başarılı bir hikaye anlatıcılığıyla ürünü sunması" diyor.

2) ANLAŞILIR DİLDE ÜRÜN DENEYİMİ

Mert Gündoğdu (64.9K abone)

Teknolojik ürün incelemeleri alanında Apple ürünler, aksesuarlar, lensler, kulaklıklar ve daha birçok konuda bilgilendirici videolar var. Her türlü kullanıcının anlayacağı dilde ürün deneyimleri ve tavsiyeleri bulmak mümkün. YouTube kanalının 65 bin abonesi ve 10 milyon izlenmesi bulunuyor. Zehra Öney, Derya Divrikli ve Timur Sırt teknoloji meraklılarına bu kanalı öneriyor.

3) TRENDLERİ TAKİP EDİYOR

Mesut Çevik (257K abone)

2000'den bu yana teknoloji editörlüğü yapıp pek çok cihazı yakından inceleme fırsatı yakalayan Çevik, YouTube kanalında yeni ürünleri inceliyor ve teknoloji politikaları hakkında görüşler paylaşıyor. Selim Öztürk "Kanalında ürün incelemeden öte durum değerlendirmesi yapıyor ve teknoloji sektörünün trendini yakından takip ediyor" diyor.

4) EĞİTİCİ İÇERİKLER

Hardware Plus (285K abone)

'Türkiye'nin teknoloji satın alma rehberi' sloganıyla yayımlanan teknoloji dergisi ve site, YouTube'dan ürün inceleme ağırlıklı yayın yapıyor. Ersin Akman liderliğindeki kanal, yenilikler üzerine sohbetler, ürün incelemeleri, segmente göre ürün karşılaştırmaları ve oyun inceleme videoları sunuyor. 285 bin abonesi, 100 milyon izlenmesi var. Erdal Kaplanseren'in tavsiyesi.

5) 'TOZLU RAFLAR' ARASINDA

TeknoSeyir (362K abone)

En köklü teknoloji kanalları arasındaki Teknoseyir, Levent Pekcan ve Murat Gamsız liderliğinde hazırlanan videolar sunuyor. Web sayfasının yetersiz kalması üzerine YouTube'a geçen ekip aynı zamanda 'Tozlu Raflar' adıyla eski bilgisayar ve konsol tanıtımları da yapıyor. Derya Divrikli öneriyor.

6) EĞLENCELİ ÜRÜN İNCELEMELERİ

iPhonedo (600K abone)

Gerçek adı Faruk Korkmaz olan teknoloji blogger'ı iPhonedo takma adıyla farklı platformlara içerikler oluşturuyor. İngilizce kanalıyla da dünya genelinde takipçisi olan iPhonedo, kanalında eğlenceli ürün incelemelerine ve oyun videolarına yer veriyor. Timur Sırt'ın tavsiyesi.

7) DETAYLI VİDEOLAR

Popular Science TR (110K abone)

Dünyanın en ünlü bilim dergisi Populer Science'ın Türkiye YouTube kanalında uzay teknolojisinden bilimsel gerçeklere merak edilen birçok soru, anlaşılması kolay ve detaylı videolarla yanıtlanıyor. CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan bu kanalı öneriyor.

8) SADE ANLATIM

Kerem Enginar (90K abone)

Teknoloji yayınlarında uzun süre çalışıp ardından kendi YouTube kanalına ağırlık veren Kerem Enginar, ürün inceleme videolarıyla tanınan bir isim. Elektronik ürünleri yakından inceleyen ve sade anlatımıyla dikkat çeken Enginar, çok yeni olmasına rağmen kısa sürede abone sayısını 90 bine ulaştırdı. Selim Öztürk'ün tavsiyesi.

9) DENEYİMLİ EDİTÖRDEN...

Shiftdelete (1.53M abone)

Deneyimli teknoloji editörü Hakkı Alkan önderliğindeki Shiftdelete, aylık 30 milyona yakın sayfa gösterim değerleriyle Türkiye'nin en büyük teknoloji sitelerinden biri. Kanalda ürün inceleme, uzun kullanım testi, röportajlar ve ofis içerisinden görüntüler yayımlanıyor. Erdal Kaplanseren bu kanalı öneriyor.

10) SAĞLAMLIK TESTLERİ

Webtekno (3.18M abone)

Teknoloji sitesi Webtekno takipçilerine YouTube kanalından da ulaşıyor. Trendler üzerine yayımladığı videolarıyla dikkat çekiyor. Kanalda Webtekno usulü sağlamlık testleri, oyun ve ürün incelemelerinin yanı sıra 'Bitcoin nedir? Nasıl alınır? Kripto para nedir?' gibi soruların cevapları da var. Zehra Öney'in tavsiyesi.

İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme

Barış Özcan, Z Kuşağı, oyunlar, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Çukur'un merakla beklenen 120. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, kızıyla duygusal anlar yaşıyor Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor
Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı         
08:18
İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak         
07:37
Akşener'den Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi         
01:07
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 08:29:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsteyene trendler, isteyene ürün inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei