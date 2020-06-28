İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım - Son Dakika

İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Sahili'nde isteyen herkese ücretsiz yemek veren lokantanın sahibi, ikinci şubesini açtı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Sahili'nde isteyen herkese ücretsiz yemek veren lokantanın sahibi, ikinci şubesini açtı. İşletme sahibi Adem Teslim, "Dağıttıkça daha çok kazandım, Allah'a şükürler olsun. Herkese tavsiye ederim, paylaşın" dedi.

Burhaniye Ören Meydanı'nda iki yıldan beri lokanta çalıştıran 57 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Adem Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, geçen sene örnek bir uygulama başlattı. İş yerinin camına, 'Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'insanlık ölmemiş' dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı. Bugüne kadar çok sayıda insana ücretsiz yemek dağıtan Adem Teslim, bu yıl aynı yerde ikinci şubesini açtı.

Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
'ALLAH'IM DAĞITTIKÇA DAHA FAZLA VERİYOR'

Teslim, geçen yıl başlattığı uygulamayla kimseyi geri çevirmediğini belirterek, "Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Karnını doyurmak isteyen kimseyi geri çevirmedim. Allah'ım da bereketini verdi, ikinci şubemizi açtık. Ören'e gelmek isteyenler bazıları şöyle düşünebilir; Gidersem, çocuğum döner isterse alamam, köfte isterse alamam. Hiç böyle düşünmesinler. Gönül rahatlığı ile gelsinler. Burada yesinler, içsinler. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Herkese örnek olmak istiyorum. Denesinler, dağıttıkça Allah veriyor. Belki Allah nasip ederse üçüncü şubeyi açarız. Elimizden geldiği müddetçe bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Bu uygulama ne zamana kadar devam edecek diyenler var. Bu uygulama ben burada var olduğum sürece inşallah devam edecek. Tek korkum şu; eğer ben ölürsem veya rahatsızlanır açamayacak olursam, bu işi yapmazlarsa Ören öksüz kalır. Bundan korkuyorum" dedi.

Adem Teslim'e teşekkür eden İstanbullu Necmi Alanbay, "Bugün Ören Meydanı'na gittim. Orada Adem kardeşim bir yemek yeri açmış. Gayet güzel. Orada garibanlara bedava yemek dağıtıyor. Çok güzel bir uygulama. Bu tür uygulamaları Türkiye'nin genelinde görmek isteriz. Ören ve Burhaniye için örnek bir davranış. Adem kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.


Burhaniye, Torun, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım - Son Dakika

Son Dakika

22:35 Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:34 Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
22:29
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
22:19
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
21:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:50:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]