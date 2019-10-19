İSTİB 95 yaşında

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, borsanın kuruluşunun 95. yılına ilişkin, "İstanbul Ticaret Borsası, 2023 hedeflerine ulaşmak adına her türlü kaynağını seferber etmiş durumdadır. Devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kopuz, İSTİB'in kuruluşunun 95. yılına ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Ekim 1924'te kurulan İstanbul Ticaret Borsası'nın, Türkiye'nin başta gıda, tarım ve hayvancılık sektörleri olmak üzere tüm iktisadi tarihinin bir parçası olduğunu belirterek, Cumhuriyetin en köklü iktisadi teşekküllerinden biri olan borsanın, yepyeni bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Ali Kopuz, şunları aktardı:

"19 Ekim 1924 tarihi aynı zamanda, dev bir imparatorluğun irfanından beslenen genç Cumhuriyetin ticari istikrara, bağımsızlığa ve sürdürülebilirliğe olan tutkusunun da meyvesini verdiği bir tarihtir. Kuruluşundan bu güne geçen 95 yılın ardından her gün yenilenen aynı zamanda da ticari ahlaka ilişkin geleneklerini sürdüren bu güzide kurumun başkanlığını yapmanın gururunu yaşıyorum. Daha önce de çeşitli defalar ifade ettiğim gibi gücümüz tarihimizdir.

Bu bilinç ve sorumlulukla üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Hem üyelerimizin hem tüketicilerimizin çıkarlarını koruma çabamızı sürdüreceğiz. Yenilikçi çalışmaları ile sürekli yükselen İstanbul Ticaret Borsası, uluslararası bilinirliği olan, referans bir kurum haline gelme yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. İstanbul Ticaret Borsası, 2023 hedeflerine ulaşmak adına her türlü kaynağını seferber etmiş durumdadır.

Devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. İstanbul Ticaret Borsasının kuruluşundan bu yana, hizmet bayrağını taşıyan, katkıda bulunan tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve meclis başkanlarımıza, meclis ve komite üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum."