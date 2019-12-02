İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, bugün açıklanan yüzde 0,9 oranındaki büyümenin umut verici olduğunu belirterek, "2019'u büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. 2020 ise daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bugün açıklanan yüzde 0,9 oranındaki büyümenin umut verici olduğunu belirten Kopuz, "Beklediğimiz gibi olumlu rakamlar geliyor. Olumlu gelişmeler sürüyor. 2019'u büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. 2020 ise daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Tarımdaki büyümeye de dikkati çeken Kopuz, büyüme rakamlarının tarımın önemini yine gösterdiğini, tarımın Türkiye'nin en stratejik sektörü olduğunu vurguladı. Kopuz, yüzde 3,8 oranındaki tarım sektörü toplam katma değerinin ikinci çeyrekte olduğu gibi diğer sektörlerin düşük oranlarını yukarı çektiğini de kaydetti.

Hükümetin aldığı tedbirler sonucu düşmeye başlayan faizlerin yatırım ortamını canlandırdığını aktaran Kopuz, "Öte yandan, istihdam ve yatırıma verilen desteklerin artması ve çeşitlenmesi de iş dünyasının yatırım iştahını artırmaya devam ediyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları ve AB'den OECD'ye birçok kurum Türkiye'nin büyüme oranı beklentilerini olumlu yönde revize etti." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı kurumların AB bölgesiyle ilgili tahminlerini negatif yönde revize ettiğini belirten Kopuz, "Ne yazık ki bu bizim için önemli bir sorun. Çünkü AB, bizim en önemli ihracat pazarımız. AB bölgesine ihracatımızla ilgili her sorun yaşadığımızda yeni pazarlar bulmanın önemi gündemimize geliyor. Böylesi sorunlar henüz başlamadan tedbir almalıyız. Bugün de öyle bir dönemdeyiz ve bunu bir fırsat olarak görüp hemen yeni pazarlarla ilgili Ar-Ge'den teşvike kadar birçok çalışma yapmalıyız." ifadelerini kullandı.