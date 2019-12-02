Son Dakika Haberleri: İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, bugün açıklanan yüzde 0,9 oranındaki büyümenin umut verici olduğunu belirterek, "2019'u büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, bugün açıklanan yüzde 0,9 oranındaki büyümenin umut verici olduğunu belirterek, "2019'u büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. 2020 ise daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bugün açıklanan yüzde 0,9 oranındaki büyümenin umut verici olduğunu belirten Kopuz, "Beklediğimiz gibi olumlu rakamlar geliyor. Olumlu gelişmeler sürüyor. 2019'u büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. 2020 ise daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Tarımdaki büyümeye de dikkati çeken Kopuz, büyüme rakamlarının tarımın önemini yine gösterdiğini, tarımın Türkiye'nin en stratejik sektörü olduğunu vurguladı. Kopuz, yüzde 3,8 oranındaki tarım sektörü toplam katma değerinin ikinci çeyrekte olduğu gibi diğer sektörlerin düşük oranlarını yukarı çektiğini de kaydetti.

Hükümetin aldığı tedbirler sonucu düşmeye başlayan faizlerin yatırım ortamını canlandırdığını aktaran Kopuz, "Öte yandan, istihdam ve yatırıma verilen desteklerin artması ve çeşitlenmesi de iş dünyasının yatırım iştahını artırmaya devam ediyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları ve AB'den OECD'ye birçok kurum Türkiye'nin büyüme oranı beklentilerini olumlu yönde revize etti." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı kurumların AB bölgesiyle ilgili tahminlerini negatif yönde revize ettiğini belirten Kopuz, "Ne yazık ki bu bizim için önemli bir sorun. Çünkü AB, bizim en önemli ihracat pazarımız. AB bölgesine ihracatımızla ilgili her sorun yaşadığımızda yeni pazarlar bulmanın önemi gündemimize geliyor. Böylesi sorunlar henüz başlamadan tedbir almalıyız. Bugün de öyle bir dönemdeyiz ve bunu bir fırsat olarak görüp hemen yeni pazarlarla ilgili Ar-Ge'den teşvike kadar birçok çalışma yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna yönelik çalışmaları tamamladık
İBB Başkanı İmamoğlu "Şehrin en önemli riski deprem" deyip uyardı: Ürkmeli ve korkmalıyız Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak İstanbul Barajlarında alarm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 18:51:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTİB Başkanı Ali Kopuz, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]