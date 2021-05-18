İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 19 Mayıs mesajı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 19 Mayıs 1919'un, Anadolu'da Türk varlığının imhasına karşı ilk adımın atıldığı tarih olduğunu belirterek, "19 Mayıs'ta mazlum milletlere umut olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır." ifadesini kullandı.

Kopuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamasında, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilmeye başlayan Anadolu'da Türk varlığının tehdit altına girdiğini, Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'dan sonraki 3 yıl içinde Anadolu'nun işgalci güçlerden tamamen temizlendiğini anımsattı.

Genç bir kumandan olan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki inançlı Türk ordusu ve milletinin bu başarısının, diğer mazlum milletler için de ilham olduğunu ve birçok ülkede milli kurtuluş savaşları verilmeye başlandığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele, 'ezelden beridir hür yaşamış' Türk milletinin kararlılığını, tüm dünyaya bir kez daha göstermiş. Bugün dahi mazlum milletlere ilham olmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. O günlerde tutuşturulan bağımsızlık meşalesini yarınlara taşıyacak olan da gençlerimizdir. Bu nedenle 19 Mayıs'ın aynı zamanda gençlik bayramı olması bir tesadüf değildir.

19 Mayıs 1919, Anadolu'da Türk varlığının imhasına karşı ilk adımın atıldığı tarihtir. 19 Mayıs'ta mazlum milletlere umut olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. Bağımsız bir ülkede onurlu bir millet olarak yaşamamızda en büyük payı her zaman taşıyacak Milli Mücadele'mizin gazi ve şehitlerini rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı tüm kalbimle kutluyorum."