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İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan "güçlü büyüme" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan "güçlü büyüme" vurgusu Açıklaması

31.05.2021 13:41
İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını hatırlatarak, "2021'in ilk çeyreğinde gelen yüzde 7'lik güçlü büyüme, 2021'i beklentilerin de üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımızın bir göstergesi oldu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını hatırlatarak, "2021'in ilk çeyreğinde gelen yüzde 7'lik güçlü büyüme, 2021'i beklentilerin de üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımızın bir göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Dünyanın en önemli ülkelerinin koronavirüs salgınının etkisiyle 2020'nin ilk çeyreğinde daraldığını ancak Türkiye'nin aynı dönemi, pozitif büyüme elde ederek atlattığını aktaran Kopuz, "Geçtiğimiz yıl dünyanın en gelişmiş ekonomileri büyük sorunlar yaşarken Türkiye ilk çeyrekte büyümeye imza atmıştı. Salgının etkisinin görüldüğü ikinci çeyrek sonrasında, 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümüş ve ekonomimizi kısa sürede rayına oturtmuştuk. 4. çeyrek ve 2021'in ilk çeyreğinin bize gösterdiği bir şey var; pandemi, Türkiye'yi durduramadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarıda hükümetin aktif politikalarının büyük katkısı olduğunu belirten Kopuz, "Pandeminin başından beri çeşitli krediler, hibeler ve destekler ile tüccar ve esnafın desteklemesi bu olumlu tabloyu ortaya çıkardı. Son olarak esnafımıza yeni hibeler ve bir 'Nefes Kredisi' daha veriliyor." ifadelerini kullandı.

Pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını hatırlatan Kopuz, şunları kaydetti:

"2021'in ilk çeyreğinde gelen yüzde 7'lik güçlü büyüme, 2021'i beklentilerin de üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımızın bir göstergesi oldu. Yani Türkiye'nin gücüne inanmayan, zihinlerindeki ideolojik ön yargılarla oluşturdukları imaja uygun sonuç bekleyenler ve Türkiye düşmanlarının beklentileri yine boş çıktı. Türkiye, düşmanlarını üzmeye devam ediyor ve Allah'ın izniyle üzmeye de devam edecek.

IMF, 2021 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 5,5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Aşının da bulunması ile beraber ekonomilerde olumlu seyrin sürmesi bekleniyor. Türkiye de bu trenin arkasından değil, önünden gidiyor. IMF'nin Türkiye büyüme tahmini yüzde 6. Aşılamanın yaygınlaşması ile beraber bu rakamın da üzerine çıkacağımızı umut ediyorum."

Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde yüksek büyüme

Ali Kopuz, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 18,1 büyümesine dikkati çekerek, "Salgının etkisiyle elektronik ticaret, uzaktan eğitim ve iletişim çok hızlı büyüyor. Perakende sektöründe de belki 10 yılda ulaşılacak elektronik ticaret seviyesine bir yılda ulaştık. Bunun yansımasını yüzde 18,1'lik büyüme oranı gösteriyor. Bilgi ve iletişim faaliyetlerindeki bu büyüme Türk iş dünyasının hızlı tepki veren yapısını gösteren önemli bir veridir." ifadelerini kullandı.

Aşı takvimine uygun şekilde ilerlemenin önemine işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın da açıkladığı üzere, 4 ay içerisinde 120 milyon doz aşı ülkeye giriş yapmış olacak. Ancak maalesef aşı randevularına gidilmediği haberleri geliyor. Bizim sosyal medyada dolaşan dayanaksız haberleri değil, doktorların, bilim insanlarının ve hükümetimizin beyanlarını esas almamız gerekiyor. Ne kadar erken aşı olursak o kadar erken sürede eski halimize gelebiliriz."

İstanbul, Pandemi, Türkiye, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan 'güçlü büyüme' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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