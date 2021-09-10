İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Gıda enflasyonunun çözümü tarımda"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, özellikle gıda fiyatlarındaki artışın küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, "Gıda enflasyonunun çözümü tarımda." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası'nın eylül ayı meclis toplantısında bir konuşma yaptı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kopuz, ağustos ayında yıllık TÜFE'nin yüzde 19,25'e, gıda enflasyonunun ise yıllık yüzde 29'a yükseldiğini hatırlatarak, bu durumun Türkiye'ye özel bir durum olmadığının altını çizdi.

Özellikle salgının etkisiyle, onlarca yıldır enflasyon sorununu bilmeyen sanayileşmiş ülkelerin dahi bu sorunla baş etmeye çalıştığını belirten İSTİB Başkanı Kopuz, şunları kaydetti:

"Özellikle gıda fiyatlarındaki artış küresel bir sorun haline gelmiş durumda. FAO'nun bu ay başında açıkladığı Gıda Fiyatları Endeksi'ne göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 32,9 arttı. Gıda enflasyonu, genel enflasyonda önemli bir paya sahip. İklim değişikliği ve nüfus artışları ile beraber artan küresel gıda ihtiyacı nedeniyle yükselen gıda fiyatları, enflasyonla mücadele etmeyi daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Enflasyon, pandeminin etkisiyle sanayileşmiş ülkelerin de sorunu haline geldi.

Bu yüzden gıda enflasyonu konusuna önümüzdeki dönemde de özel bir önem atfetmeliyiz. Gıda enflasyonu ile mücadelenin temelinde tarım politikaları var. Çeşitli vesilelerle belirttiğimiz gibi, gıda enflasyonu sorunu, tarımsal destekler, verimliliği artırıcı önlemler, tarımsal ürün planlaması, arazi toplulaştırma, tarımda ileri teknoloji kullanımı ve gençlerin tarıma yönlendirilmesi gibi çok boyutlu çözümlere ihtiyaç duyuyor. Maalesef son büyüme rakamlarında tarımın payı beklentilerin altında geldi. Bu da sorunun çözümü için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösteriyor."

Kopuz, ilgili kurumların tarımsal üretimin artırılması için politikalar üretmesi ve süren projeleri de kararlılıkla ve hızla uygulaması gerektiğini aktararak, gıda enflasyonunun çözümünün tarımda olduğu değerlendirmesinde bulundu.