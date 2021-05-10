İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Mescid-i Aksa'da yaşananlar nedeniyle İsrail'i lanetledi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Özellikle her Ramazan ayında kasıtlı olarak Müslümanlara yaşatılan bu terörü görüp de susan, olsa olsa dilsiz şeytandır. Dilsiz şeytan da en az saldıran şeytan kadar sorumludur." açıklamasını yaptı.

Kopuz, İsrail kolluk güçlerinin geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uyguladığı saldırılara ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Mescid-i Aksa'nın ve Filistinlilerin, insanlığın yüzkarası alçakların saldırısı altında olduğunu ifade eden Kopuz, "Esasında insanlık saldırı altındadır. Nasıl bir devlettir ki, içinde ibadetler edilirken en kutsal mabetlere saldırabilmekte, insanları kendi evlerini ellerinden alıp, onları topraklarından sürebilmektedir. Nasıl bir polistir ki küçücük çocuklardan bile korkup, utanmadan onları gözaltına almaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözde "fanatik Yahudilerden" Müslümanları korumak üzere orada bulunan İsrail güçlerinin, Filistinlilere bizzat saldırdığını aktaran Kopuz, İsrail güçlerinin fanatikliği kimseye bırakmayacaklarını gösterdiklerini kaydetti.

Saldırgan tutumu nedeniyle İsrail'i lanetleyen Kopuz, şöyle devam etti:

"İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa inananlarındır. Bu işgalin sorumlusu İsrail makamlarıdır. Ancak işgale ses çıkarmayan sözüm ona Müslüman devletler başta olmak üzere tüm insanlık da bu vebale ortaktır. İsrail'in silahsız ve günahsız Müslümanlara saldırması mı daha korkunç, bu durumu kınamaktan bile çekinen sözde İslam devletleri mi? Bu sorunun cevabını inşallah ahirette hep beraber göreceğiz.

Özellikle her ramazan ayında kasıtlı olarak Müslümanlara yaşatılan bu terörü görüp de susan, olsa olsa dilsiz şeytandır. Dilsiz şeytan da en az saldıran şeytan kadar sorumludur."