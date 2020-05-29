İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Yüzde 4,5 büyüme umut verici" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: "Yüzde 4,5 büyüme umut verici"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesine ilişkin, "Türkiye felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ediyor.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümesine ilişkin, "Türkiye felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ediyor. Birinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,5 büyüme umut vericidir." dedi.

Kopuz yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin felaket tellallarının aslında temennilerini içeren öngörülerini boşa çıkarmaya devam ettiğini ifade eden Kopuz, birinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 4,5 büyümenin umut verici olduğunu kaydetti.

Mart ayında Türkiye'de görülen ilk salgın vakalarının son iki haftayı olumsuz etkilediğini aktaran Kopuz, "Eğer salgın olmasaydı büyüme 4,5'tan da fazla olacaktı." değerlendirmesini yaptı.

"Birçok ülkede resesyon konuşuluyor"

Kopuz, pandeminin asıl etkilerinin ikinci çeyrekte görülmeye başlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının ekonomideki büyümeye etkileri ikinci çeyrekte görülecek ve üçüncü çeyreğe de etki etmesi muhtemel ancak ülkemizin bu süreçte hem sağlık hem de ekonomi alanlarında süreci iyi yöneterek dünyaya örnek olacak birçok başarıya imza attığı aşikardır. Bu yüzden diğer ülkeler ile karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki iki çeyreğin büyüme rakamlarının dünya ortalamasından çok daha iyi seviyelerde olacağını söyleyebiliriz."

Ali Kopuz, salgının olumsuz etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedilmeye devam ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Evet tüm dünya salgınla boğuşuyor ve ekonomilerde küçülmeler, hatta birçok ülkede resesyon konuşuluyor. Ancak, Türkiye sanayileşmiş ülkeler dahil tüm dünya ile karşılaştırıldığında olumlu olarak ayrışan bir ülke. Geçen gün sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, ölüm oranlarının sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'de ne kadar az olduğunu paylaştı. Yine sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada Türkiye'nin yılı büyüme ile kapatacağına inandığını belirtti. Ben de sayın bakanımıza katılıyorum.

Türkiye ekonomisinin küresel salgını daha az etkilenerek atlatması için alınan tedbirler işe yarayacaktır inşallah. Bunun en önemli göstergesi de bu tedbirlerin sürekli güncellenmesi, iş dünyasından gelen taleplerin ve önerilerin değerlendirilerek gereğinin yapılmasıdır. Zaten sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletle iletişiminin gücü başarısının en önemli nedenlerinden biridir."

"Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatmayı başaracağız"

Yaptığı açıklamalarda sık sık tarımın önemini vurguladığını hatırlatan Kopuz, "Ekonomik açıdan da stratejik öneme haiz olan tarım sektörü, özellikle pandemi sürecinde vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Yüzde 3 oranında büyüyen tarım sektörü, sadece yarattığı katma değerin Türkiye büyümesindeki hayati önemiyle değil, milletlerin kendi kendilerine yetebilmesi ve güçlü kalabilmesi için de ne kadar önemli olduğunu bizlere anımsatmıştır. Tarımsal ihracatımızın 18 milyar dolar ve dış ticaret fazlamızın 5,3 milyar dolar olması, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk onun içinde yer almamız bize yeterli gelmemeli. Daima büyümeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsa Başkanı Ali Kopuz, iş dünyasının umudunu koruduğunu belirterek, "İnşallah bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde, dayanışma ve direncimizi artırarak atlatmayı başaracağız." diye devam etti.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz: 'Yüzde 4,5 büyüme umut verici' - Son Dakika Ekonomi

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