İSTİB Başkanı Kopuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "15 Temmuz, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biridir. O gün Türkiye'de kesintisiz demokrasinin başladığı tarihtir." ifadelerini kullandı.

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Kopuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dört yıl önce düzenlenen hain darbe girişimine Türk milletinin verdiği sert tepkinin doğru okunması gerektiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yaşadığı hiçbir darbe girişiminde olmayan şey o gün oldu ve milletimiz 'Hayır!' dedi. Biz de İstanbul Ticaret Borsası olarak o gece ilk tepki veren kuruluşlardan biriydik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, bu asil milletle bir olduk ve sokaklara çıkıp, darbenin karşısında durduk. Asil milletimiz, darbecilere hakimiyetin kayıtsız şartsız kendinde olduğunu haykırdı. Türk demokrasisi o gece rüştünü ispat etti. Asırlık demokrasi geleneğimiz, milletimizin darbecilere müdahalesiyle kesintiye uğramaktan kurtuldu.

15 Temmuz 2016'dan sonra, milletin hakimiyetini sorgulayanların, elinden almaya kalkanların akıbetlerinin ne olacağı net bir biçimde ortaya kondu. Artık Türkiye'de darbeye teşebbüs edenler bilecektir ki, onları da bekleyen bugün hapishanelerde çürüyen o alçakların akıbetidir."

Kopuz, 15 Temmuz'un, Türkiye tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu bildirerek, o günün Türkiye'de kesintisiz demokrasinin başladığı tarih olduğunu hatırlattı.

Ali Kopuz, "Biz inanıyoruz ki, 15 Temmuz'da şehit ettikleri bu milletin evlatlarının bedelini sadece bu dünyada değil ahirette de ödeyeceklerdir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye aydınlık yarınlarını onlara borçludur." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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