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İSTİB Başkanı Kopuz'dan "gıda ve tarımsal girdi fiyatları acilen düşmeli" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz'dan "gıda ve tarımsal girdi fiyatları acilen düşmeli" çağrısı Açıklaması

22.12.2021 16:40
İSTİB Başkanı Kopuz'dan "gıda ve tarımsal girdi fiyatları acilen düşmeli" çağrısı Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" açıklamasından sonra dövizin hızla düştüğünü belirterek, "Gıda fiyatlarında acilen düzeltmeye gidilmeli. Yapılan zamlar hemen geri alınmalı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" açıklamasından sonra dövizin hızla düştüğünü belirterek, "Gıda fiyatlarında acilen düzeltmeye gidilmeli. Yapılan zamlar hemen geri alınmalı." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, piyasada bir süredir yaşanan belirsizlik dolayısıyla mal alım satımının durması ve fiyatların hızla yükselmesi durumunun arttık bittiğini kaydetti.

Kopuz, "Artık bu durum bitmiştir. Hükümetimiz, gereken tedbiri almış ve piyasanın denge kazanması için gereken adımı atmıştır. Kısa süre içinde bu dengenin sağlanacağı açıktır. Açıklandığı anda 230 dolar civarında olan asgari ücret, bugün itibarıyla 340 dolar civarına ulaşmıştır. Ancak özellikle gıdaya yapılan zamlar gözden geçirilmeli, kur kaynaklı zamlar hemen geri alınmalıdır. Gıda fiyatlarında acilen düzeltmeye gidilmeli. Yapılan zamlar hemen geri alınmalı." ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimi tehdit eden tarımsal girdi artışlarına değinen Kopuz, şunları kaydetti:

"Özellikle gübre, tohum, ilaç gibi girdilerde çılgın fiyat artışları oldu. Her artışın da mazereti dövizdeki artıştı. Döviz düştüğüne göre bu fiyatlar acilen düzeltilmeli. Geçen hafta yaptığım açıklamalarda girdi fiyatlarındaki artışın tarımsal hasılamızı tehdit ettiğini belirtmiştim. Bugün de bu tehdit sürüyor. O gün yaptığım açıklamada, tarımsal desteklerin artırılması önerisinde bulunmuştum. Ancak bugün bu fiyatlara müdahale edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Döviz arttığı için yükselen fiyatlar acilen düşürülmeli, ülkemizin tarımsal hasılası kurtarılmalıdır."

cumhurbaşkanı, İstanbul, Ticaret, Kopuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTİB Başkanı Kopuz'dan 'gıda ve tarımsal girdi fiyatları acilen düşmeli' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTİB Başkanı Kopuz'dan "gıda ve tarımsal girdi fiyatları acilen düşmeli" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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