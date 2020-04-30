İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) önemine dikkati çekerek, "Bu proje geleceğin Türkiye'sine atılan bir adımdır." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, DİTAP projesinin tanıtımında çok önemli açıklamalar yapıldığını belirterek, projenin, İSTİB ve çatı kuruluşu TOBB'un yıllardır dile getirdiği önemli dönüşümleri gerçekleştirerek Türkiye'yi yarınlara taşıyacağını vurguladı.

Projenin paydaşlarına teşekkürlerini ileten Kopuz, "Dijital Tarım Pazarı yıllardır söylediğimiz tarımda planlama için önemli bir adım. Bu sayede arz ve talep dengelenebilecek ve hem ürün kıtlığının hem de fiyat dalgalanmalarının önü alınacak. Üreticinin de tüketicinin de korunacağı sistem sayesinde dünyanın en büyük sorunlarından biri olan gıda israfı da azaltılacak." ifadelerini kullandı.

Kopuz, küresel bir salgının yarattığı sorunlarla baş etmeye çalışılan günlerde gıda ve tarımın stratejik öneminin daha da arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Artık dünya anladı ki sadece yüksek katma değerli bilişim ve sanayi ürünlerini üretmek yetmiyor. Özellikle bugünlerde içinde bulunduğumuz gibi bir salgın ortamında yiyecek, para ile alınabilecek bir ürün olmaktan çıkabiliyor. Dünyanın tarımda kendine yeten az sayıda ülkesinden biri olmamızın değeri bu nedenle daha da iyi anlaşılıyor. Dijital Tarım Pazarı ülkemizin tarım ve gıda sektörünü daha da güçlendirecek."

DİTAP'ı kullananların bankaların sözleşmeli tarım kapsamındaki kredi paketlerinden de yararlanacaklarını hatırlatan Kopuz, "Tüm sektörümüze, gelin bu kredi avantajlarından yararlanın diye sesleniyorum. 'Sözleşmeli Üretim' yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden 50 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Bu proje kapsamında yüzde 80'e varan oranda indirimli kredi kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.