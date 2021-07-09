Üye Girişi
İSTİB Başkanı Kopuz: "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır"

09.07.2021 11:42
İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım sektöründe ileri teknoloji kullanımının önemine dikkati çekerek, "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım sektöründe ileri teknoloji kullanımının önemine dikkati çekerek, "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada, İSTİB'in temmuz ayı meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kopuz, özellikle salgın döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunun tüm dünya tarafından idrak edildiğini belirtti.

Kopuz, giderek artan teknolojik gelişme hızının salgın döneminde bambaşka boyutlara ulaştığını ve teknolojik gelişmenin son etkilediği alanlardan birinin de tarım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe bilişim ve internet teknolojilerinin kullanılmaya başlanması Tarım 4.0 kavramının ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye olarak genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimizin ise teknolojiyle araları gerçekten çok iyi. Ancak tarımda çalışan iş gücümüzün yaş ortalaması ne yazık ki her geçen gün artıyor. Yani gençlerimiz, teknolojiye yakın ama tarımdan uzak duruyor.

Ülkemizin yüksek teknolojili tarımsal üretim gerçekleştirmesi için gençlerimizin ve hatta beyaz yakalı olarak tabir edilen gençlerimizin tarıma yönelmesi şart. Tarım ve Orman Bakanlığımızın, ülkemiz tarımsal hasılasını artırmak için verdiği destek ve hibeler sayesinde her geçen yıl tarım üretimimiz gelişiyor. Tarım sektörümüz bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 gibi önemli bir büyümeyi yakalamayı başardı. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Genç Çiftçi' destekleri ile gençlerimiz tarıma yönelmeye başladı. Ancak bu yöneliş şimdilik arzu edilen boyutlara ulaşmadı."

Tarımda teknoloji kullanımının önemine vurgu yapan Kopuz, "Ülkemiz ürettiği tarımsal hasıla açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Dünya Bankası verilerine göre, bu 10 ülke: Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Nijerya, Brezilya, Japonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye. Bu 10 ülkenin teknoloji kullanımı, tarımda istihdam edilenlerin sayısı ve kişi başına ürettikleri değere baktığımızda teknolojinin önemini çok net olarak görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Türkiye, Tarım, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: 'İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız 17:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 17:07 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı 16:19 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü         
18:10
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı         
17:29
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı Boşanma aşamasındaki eşini küçük kızının gözleri önünde öldürüp gaspettiği minibüsle kaçtı         
16:09
Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım         
16:08
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik         
15:27
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 18:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTİB Başkanı Kopuz: "İleri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement