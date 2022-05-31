İSTİB Başkanı Kopuz: "İş gücünün gelirdeki payı artmalı"

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Büyümenin geniş kitlelerin refahına yansıması için bu payın artırılması gerekir." dedi.

İstanbul Ticaret Borsası'ndan (İSTİB) yapılan açıklamaya göre, Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan ilk çeyreğe ilişkin milli gelir istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdüğünü hatırlan Kopuz "Bu rakam dünyanın en yüksek büyüme rakamlarından biri. OECD, Avrupa Birliği, G7, G20 gibi tüm grupların ortalamalarının çok üzerinde. Dolayısıyla ekonomik sorunlarımızın çözümü için doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kopuz, iş gücü ödemelerinin Gayrısafi Katma Değer içerisindeki payının ise 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 31,5 olduğunu belirterek, "Bu oran 2021 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 25,8, ilk çeyreğinde ise yüzde 35,5 idi. Büyümenin geniş kitlelerin refahına yansıması için bu payın artırılması gerekir." değerlendirmesini yaptı.